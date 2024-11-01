Война в Украине — ВСУ уничтожили колонну российских грузовиков

Российский грузовик. Фото: скриншот

Украинские бойцы продолжают уничтожать враждебные цели, технику и личный состав противника. В Харьковской области Третья штурмовая ликвидировала колонну российских грузовиков.

Видео опубликовала пресс-служба 3 ОШБр в Telegram в пятницу, 1 ноября.

Читайте также:

Потери оккупантов в Харьковской области

Бойцы подразделения "FATUM" из противотанкового батальона Третьей штурмовой бригады ВСУ уничтожили четыре российских грузовика и вражеский УАЗ "Патриот" на Харьковщине.

Отмечается, что этим транспортом противник перевозил пехоту и боекомплекты "БК", поэтому некоторые из них сдетонировали после удара FVP-дроном.

Видео содержит ненормативную лексику! 18+

Напомним, недавно бойцам Третьей штурмовой удалось уничтожить группу оккупантов, сумевших подступить к позициям ВСУ в Харьковской области.

Ранее мы рассказывали, что Третья штурмовая продолжает эффектно уничтожать российских оккупантов и вражескую технику на фронте. Они уничтожают захватчиков в подвалах, сараях и земляных норах.