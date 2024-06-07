Генштаб повідомив про найгарячіші ділянки фронту

Бійці ЗСУ. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

На фронті суттєво погіршилась ситуація на окремих напрямках. Зокрема, біля Куп'янська Харківської обсластї ворог атакує весь день, така ж ситуація і на Покровському напрямку.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ в Facebook у п'ятницю, 7 червня.

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Ситуація на фронті

За повідомленнями Генштабу, одним із найважчих напрямків на сьогоднішній день залишається Куп'янський. Від ранку ворог проводив чотири штурми українських позицій. Бої велись в районах Піщаного, Дружелюбівки та Греківки. Штурмові дії тривають. Втрат позицій не допущено.

На Харківському напрямку спостерігається відносне затишшя, там росіяни зміцнюють свої оборонно-фортифікаційні споруди та перекидають резерви для майбутніх атак.

Зведення Генштабу у Facebook

Загалом, від початку цієї доби вже відбулося 24 бойових зіткнень. Загарбники здійснили два авіаційні удари із застосуванням п’яти КАБів, понад 460 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

На Краматорському напрямку ситуація напружена, на даний момент там триває бій. З початку доби тут відбито дві спроби противника просунутися в районі Кліщіївки.

Зведення Генштабу у Facebook

Штурмував ворог і на Курахівському напрямку, але успіхів не мав.

На Покровському напрямку протягом доби росіяни кілька разів штурмували наші позиції, однак, отримавши відсіч і втративши більше двох сотень військових, вони відступили.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито три атаки поблизу Тернів та Торського, без успіху для противника. Триває боєзіткнення неподалік населеного пункту Терни.

Нагадаємо, у четвер, 6 червня аналітики DeepState заявили, що ворогу вдалося захопити ще один населений пункт у Харківській області — село Іванівка.

Раніше, очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що з початку нового вторгнення російських окупантів вони скинули на Вовчанськ до 300 КАБів.