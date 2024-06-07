Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Ворог окупував ще одне село на Харківщині — DeepState arrow

Ворог окупував ще одне село на Харківщині — DeepState

7 червня 2024 12:20
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Ворог окупував ще одне село на Харківщині — DeepState
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Російські війська щоденно атакують позиції українських військових на Харківському напрямку, досягаючи певних успіхів у регіоні. Їм вдалося захопити ще один населений пункт у Харківській області — село Іванівка. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Про це повідомили аналітики DeepState у четвер, 6 червня.

Читайте також:

Росіяни, ймовірно, окупували Іванівку на Харківщині

Ввечері 6 червня аналітики DeepState оновили онлайн-мапу бойових дій і заявили, що ворогу вдалося окупувати село Іванівка у Харківській області.

"Ворог окупував Іванівку", — йдеться у повідомленні. 

Ворог окупував ще одне село на Харківщині —DeepState - фото 1
Допис DeepState. Фото: скриншот

Офіційного підтвердження наразі немає.

Іванівка. Мапа DeepState. / ©
Просування росіян на Харківському напрямку. Фото: DeepState

Нагадаємо, очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що з початку нового вторгнення російських окупантів вони скинули на Вовчанськ до 300 КАБів. 

Раніше в ISW писали, що захистити Харків допоможе надання Україні додаткових систем ППО та дозвіл на удари по об'єктах на території РФ.

мапа
війна в Україні
війна
окупанти
окупація
Харківська область
атака
військові дії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня