Ворог окупував ще одне село на Харківщині — DeepState

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська щоденно атакують позиції українських військових на Харківському напрямку, досягаючи певних успіхів у регіоні. Їм вдалося захопити ще один населений пункт у Харківській області — село Іванівка. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Про це повідомили аналітики DeepState у четвер, 6 червня.

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Ввечері 6 червня аналітики DeepState оновили онлайн-мапу бойових дій і заявили, що ворогу вдалося окупувати село Іванівка у Харківській області.

"Ворог окупував Іванівку", — йдеться у повідомленні.

Допис DeepState. Фото: скриншот

Офіційного підтвердження наразі немає.

Просування росіян на Харківському напрямку. Фото: DeepState

Нагадаємо, очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що з початку нового вторгнення російських окупантів вони скинули на Вовчанськ до 300 КАБів.

Раніше в ISW писали, що захистити Харків допоможе надання Україні додаткових систем ППО та дозвіл на удари по об'єктах на території РФ.