Ворог окупував ще одне село на Харківщині — DeepState
Російські війська щоденно атакують позиції українських військових на Харківському напрямку, досягаючи певних успіхів у регіоні. Їм вдалося захопити ще один населений пункт у Харківській області — село Іванівка. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Про це повідомили аналітики DeepState у четвер, 6 червня.
Росіяни, ймовірно, окупували Іванівку на Харківщині
Ввечері 6 червня аналітики DeepState оновили онлайн-мапу бойових дій і заявили, що ворогу вдалося окупувати село Іванівка у Харківській області.
"Ворог окупував Іванівку", — йдеться у повідомленні.
Офіційного підтвердження наразі немає.
Нагадаємо, очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що з початку нового вторгнення російських окупантів вони скинули на Вовчанськ до 300 КАБів.
Раніше в ISW писали, що захистити Харків допоможе надання Україні додаткових систем ППО та дозвіл на удари по об'єктах на території РФ.
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