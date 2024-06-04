Ситуація в Харківській області — Синєгубов повідомив, що відбувається у Вовчанську

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: t.me/synegubov

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про ситуацію в районі Вовчанська. За його словами, із початку нового вторгнення російських окупантів вони скинули на місто до 300 КАБів.

Про це Олег Синєгубов сказав в ефірі телемарафону у вівторок, 4 червня.

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Ситуація у Вовчанську

Синєгубов наголосив, що у Вовчанську територія, яку контролюють загарбники, знищено майже вщент. За його словами, людям туди повертатися немає куди.

"По Вовчанську дійсно ситуація досить складна. А на тій території, яка під окупантами, залишаються одиниці людей. І яких ворог використовує і як живий щит, і, за нашою інформацією, там створені в них фільтраційні табори тощо", — додав очільник Харківської ОВА.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко заявив, що Росія налаштована на довготривалу війну. У найгіршому випадку ворог може застосувати в Харкові таку ж стратегію, як колись проти сирійського Алеппо.

Також російські окупанти продовжують наступальні дії у Харківській області. Українським бійцям вдалося ліквідували ще понад 600 ворожих військових.