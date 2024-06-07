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Возле Купянска и Покровска весь день ведутся бои — Генштаб об активизации врага на фронте

7 июня 2024 14:24
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Генштаб сообщил о самых горячих участках фронта
Бойцы ВСУ. Фото: Генеральный штаб ВСУ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

На фронте существенно ухудшилась ситуация по отдельным направлениям. В частности, у Купянска Харьковской области враг атакует весь день, такая же ситуация и на Покровском направлении.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook в пятницу, 7 июня.

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Ситуация на фронте

По сообщениям Генштаба, одним из самых трудных направлений на сегодняшний день остается Купянский. С утра враг проводил четыре штурма украинских позиций. Бои велись в районах Песчаного, Дружелюбовки и Грековки. Штурмовые действия продолжаются. Потери позиций не допущены.

На Харьковском направлении наблюдается относительное затишье, там россияне укрепляют свои оборонно-фортификационные сооружения и перекидывают резервы для будущих атак.

Сводка Генштаба
Сводка Генштаба в Facebook

В общей сложности, с начала этих суток уже произошло 24 боевых столкновений. Захватчики нанесли два авиационных удара с применением пяти КАБов, более 460 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

На Краматорском направлении ситуация напряженная, сейчас там идет бой. С начала суток здесь отражены две попытки противника продвинуться в районе Клещиевки.

Сводка Генштаба
Сводка Генштаба в Facebook

Штурмовал враг и на Кураховском направлении, но успехов не имел.

На Покровском направлении в течение суток россияне несколько раз штурмовали наши позиции, однако, получив отпор и потеряв более двухсот военных, они отступили.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбиты три атаки вблизи Тернов и Торского без успеха для противника. Продолжается боестолкновение недалеко от населенного пункта Терны.

Напомним, в четверг, 6 июня, аналитики DeepState заявили, что врагу удалось захватить еще один населенный пункт в Харьковской области — село Ивановка.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что с начала нового вторжения российских оккупантов они сбросили на Волчанск до 300 КАБов.

Украина
Харьков
оккупанты
Генштаб ВСУ
война в Украине
Россия
ВСУ

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