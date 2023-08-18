У Харкові продовжують перейменовувати всі топоніми, пов’язані з РФ: нові назви отримало 10 вулиць

У Харкові позбулися ще десятка назв вулиць, пов’язаних з РФ: список
Рішенням позачергової сесії Харківської міської ради у місті перейменували низку об'єктів топоніміки, пов'язаних з Росією. Депутати відновили історичні назви вулиць та вшанували українських військових.
Про це повідомляють на сайті Харківської міської ради.
Перейменування у Харкові
Під час сесії міськади відновили історичні назви вулиць, таких як: вулиця Чорноглазівська, Гончарівський бульвар та Петинський провулок. Не лише назви отримали нове життя, але й наші захисники — Мирослав Мисло та брати Гипики — отримали заслужене вшанування. Окрім того, нині на мапі міста з'явилася вулиця Добровольців.
Також міськрада повернула ім'я Миколи Хвильового у саме серце Харкова. Важливо й те, що імена видатних діячів української історії, таких як Петро Франко, починають з'являтися на мапі міста.
Які вулиці перейменували у Харкові:
1. вул. Оренбурзька — на вул. Братів Гипиків;
2. вул. Конєва — на вул. Гончарівську;
3. вул. Маршала Бажанова — на вул. Чорноглазівську;
4. вул. Маяковського — на вул. Миколи Хвильового;
5. пров. Халуріна — на пров. Академіка Померанчука;
6. вул. Целіноградська — на вул. Мирослава Мисли;
7. вул. Луб'янська — на вул. Лубенську;
8. пров. Петрашівський — на пров. Петра Франка;
9. пров. Плеханівський — на пров. Петинський;
10. вул. Молодої Гвардії — на вул. Добровольців.
Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що об'єкти топоніміки, пов'язані з РФ, перейменовуватимуть і надалі.
"Частину вулиць ми називаємо на честь героїв, які загинули, захищаючи нас та нашу землю, частину — в пам'ять про українських діячів, а іншим повертаємо історичі назви, які змінили за радянських часів. Крок за кроком йтимемо в цьому напрямку", — підкреслив мер.
Директорка Північно-східного відділу інституту національної пам’яті Марія Тахтаулова на своїй сторінці у Facebook відзначила, що навколо ст.м. і майдану Захисників України продовжує формуватися топонічний ансамбль на увічнення українських захисників.
"Очікується, що тут можуть з'явитися імена Героїв України Тараса Бобанича, Івана Лещенкова, які загинули на Харківщині, а також Івана Щоголева з "Бешкетників Сірка", — пише Тахтаулова.
Також харківські депутати знов перейменували Центральний парк. Спочатку назву декомунізували, прибравши ім’я радянського письменника з назви КП "Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького". На цей раз її ще й скоротили.
Нагадаємо, що до цього Харківська міська рада ухвалила рішення про перейменування скверу "Дружба" та двох комунальних підприємств.
Також ми писали про те, що Харківський академічний драматичний театр позбувся прізвища Пушкіна у назві.