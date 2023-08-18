У Харкові продовжують перейменовувати всі топоніми, пов’язані з РФ: нові назви отримало 10 вулиць

Табличка зі старою назвою вулиці, що пов'язана з РФ, у смітнику (архів). Фото: Новини.LIVE

Рішенням позачергової сесії Харківської міської ради у місті перейменували низку об'єктів топоніміки, пов'язаних з Росією. Депутати відновили історичні назви вулиць та вшанували українських військових.

Про це повідомляють на сайті Харківської міської ради.

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Під час сесії міськади відновили історичні назви вулиць, таких як: вулиця Чорноглазівська, Гончарівський бульвар та Петинський провулок. Не лише назви отримали нове життя, але й наші захисники — Мирослав Мисло та брати Гипики — отримали заслужене вшанування. Окрім того, нині на мапі міста з'явилася вулиця Добровольців.

Також міськрада повернула ім'я Миколи Хвильового у саме серце Харкова. Важливо й те, що імена видатних діячів української історії, таких як Петро Франко, починають з'являтися на мапі міста.

Які вулиці перейменували у Харкові:

1. вул. Оренбурзька — на вул. Братів Гипиків;

2. вул. Конєва — на вул. Гончарівську;

3. вул. Маршала Бажанова — на вул. Чорноглазівську;

4. вул. Маяковського — на вул. Миколи Хвильового;

5. пров. Халуріна — на пров. Академіка Померанчука;

6. вул. Целіноградська — на вул. Мирослава Мисли;

7. вул. Луб'янська — на вул. Лубенську;

8. пров. Петрашівський — на пров. Петра Франка;

9. пров. Плеханівський — на пров. Петинський;

10. вул. Молодої Гвардії — на вул. Добровольців.

Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що об'єкти топоніміки, пов'язані з РФ, перейменовуватимуть і надалі.



"Частину вулиць ми називаємо на честь героїв, які загинули, захищаючи нас та нашу землю, частину — в пам'ять про українських діячів, а іншим повертаємо історичі назви, які змінили за радянських часів. Крок за кроком йтимемо в цьому напрямку", — підкреслив мер.

Директорка Північно-східного відділу інституту національної пам’яті Марія Тахтаулова на своїй сторінці у Facebook відзначила, що навколо ст.м. і майдану Захисників України продовжує формуватися топонічний ансамбль на увічнення українських захисників.

"Очікується, що тут можуть з'явитися імена Героїв України Тараса Бобанича, Івана Лещенкова, які загинули на Харківщині, а також Івана Щоголева з "Бешкетників Сірка", — пише Тахтаулова.

Також харківські депутати знов перейменували Центральний парк. Спочатку назву декомунізували, прибравши ім’я радянського письменника з назви КП "Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького". На цей раз її ще й скоротили.

Нагадаємо, що до цього Харківська міська рада ухвалила рішення про перейменування скверу "Дружба" та двох комунальних підприємств.

Також ми писали про те, що Харківський академічний драматичний театр позбувся прізвища Пушкіна у назві.