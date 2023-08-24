Больше не должник: Харьков погасил многомиллионный кредит за парк

Люди отдыхают в парке в Харькове. Фото: пресс-служба КП "Центральный парк"

Харьковская мэрия окончательно погасила кредит, который брала на реконструкцию Центрального парка. Сумма долга составляла более 350 млн. гривен.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Харьковский градоначальник Игорь Терехов.

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Для реконструкции парка в 2011 году бывшим мэром Геннадием Кернесои был взят кредит у "Проминвестбанка" — "дочки" российского "Внешэкономбанка". Под гарантию выплаты кредита бывшие городские власти передали в имущественный залог более 30 аттракционов и ряд зданий.

В феврале 2022 г. было принято решение о начале процедуры его ликвидации.

По данным ОО "Харьковский антикоррупционный центр", по состоянию на начало февраля 2023 года задолженность по договору составила 373 млн грн, а срок просрочки исполнения обязательств перед банком превысил 950 дней (свыше 2,5 лет).

Покупка своих же долгов

В июле этого года Харьковская мэрия выкупила кредитные обязательства, которые город принимал на реконструкцию Центрального парка отдыха. Они обошлись городскому бюджету в 85 млн. грн., еще и со скидкой в около 300 млн. грн.

Уже в конце августа мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что кредит полностью погашен. Это означает, что все коммунальное имущество, отданное под залог в 2011 году, наконец возвращено в собственность города.

"Кроме этого, сумму долговых обязательств нам удалось снизить на 78% от первоначальной, что и позволило нам существенно сэкономить бюджетные средства", — пишет Терехов.

Напомним, что во время внеочередной сессии Харьковского городского совета было принято решение о переименовании Центрального парка, убрав имя советского писателя из названия КП "Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького".

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