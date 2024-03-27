Більшість поранених у Харкові це жінки та діти — Синєгубов

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Обстріл житлової забудови у Харкові призвів до загибелі 59-річного цивільного чоловіка та численних поранених. Наразі відомо про 19 постраждалих.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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До медичних закладів було доставлено 13 осіб, які постраждали від обстрілу. Серед постраждалих є діти різного віку та дорослі жінки та чоловіки. Наймолодшому хлопчику лише 3 місяці, одній дівчині майже 2 роки, ще одній дівчинці 9 років, а найстарший з них — підліток 13 років. Діти зазнали травми середнього ступеня, але після надання медичної допомоги вже виписані з лікарні.

Більшість постраждалих — це жінки середнього та старшого віку, від 21 до 92 років. Вони також отримали травми різного ступеня важкості, але п'ять з них хочуть отримати медичну допомогу на місці без подальшої госпіталізації.

Двоє чоловіків у віці 55 та 60 років були госпіталізовані із середніми пошкодженнями, вони перебувають у лікарні на лікуванні.

Нагадаємо, що росіяни атакували Харків авіабомбою.

Також ми писали про те, що наймолодшому постраждалому у Харкові три місяці.