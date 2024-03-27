Большинство раненых в Харькове это женщины и дети.

Последствия обстрелов Харькова. Фото: Олег Синегубов / Telegram

Обстрел жилой застройки в Харькове привел к гибели 59-летнего гражданского мужчины и многочисленных раненых. На данный момент известно о 19 пострадавших.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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В медицинские учреждения были доставлены 13 человек, пострадавших от обстрела. Среди пострадавших есть дети всех возрастов и взрослые женщины и мужчины. Младшему мальчику всего 3 месяца, одной девушке почти 2 года, еще одной девочке 9 лет, а самый старший из них — подросток 13 лет. Дети получили травмы средней степени, но после оказания медицинской помощи уже выписаны из больницы.

Большинство пострадавших — женщины среднего и старшего возраста, от 21 до 92 лет. Они также получили травмы разной степени тяжести, но пять из них хотят получить медицинскую помощь на месте без дальнейшей госпитализации.

Двое мужчин в возрасте 55 и 60 лет были госпитализированы со средними повреждениями, они находятся в больнице на лечении.

Напомним, что россияне атаковали Харьков авиабомбой.

Также мы писали о том, что самому молодому пострадавшему в Харькове три месяца.