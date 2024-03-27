Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Большинство раненых в Харькове это женщины и дети —  Синегубов arrow

Большинство раненых в Харькове это женщины и дети —  Синегубов

27 марта 2024 19:57
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Большинство раненых в Харькове это женщины и дети.
Последствия обстрелов Харькова. Фото: Олег Синегубов / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Обстрел жилой застройки в Харькове привел к гибели 59-летнего гражданского мужчины и многочисленных раненых. На данный момент известно о 19 пострадавших.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Раненые в Харькове

В медицинские учреждения были доставлены 13 человек, пострадавших от обстрела. Среди пострадавших есть дети всех возрастов и взрослые женщины и мужчины. Младшему мальчику всего 3 месяца, одной девушке почти 2 года, еще одной девочке 9 лет, а самый старший из них — подросток 13 лет. Дети получили травмы средней степени, но после оказания медицинской помощи уже выписаны из больницы.

Большинство пострадавших — женщины среднего и старшего возраста, от 21 до 92 лет. Они также получили травмы разной степени тяжести, но пять из них хотят получить медицинскую помощь на месте без дальнейшей госпитализации.

Двое мужчин в возрасте 55 и 60 лет были госпитализированы со средними повреждениями, они находятся в больнице на лечении.

Напомним, что россияне атаковали Харьков авиабомбой.

Также мы писали о том, что самому молодому пострадавшему в Харькове три месяца.

Харьков
дети
обстрелы
Олег Синегубов
ранение
погибшие

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом