Бюджет-2027: Терехов предлагает дополнительно выделить 32 млрд грн на образование

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: АПГГ

Ассоциация прифронтовых городов и громад предлагает дополнительно заложить в государственный бюджет на 2027 год 32 млрд грн на нужды образования. Средства планируется направить в первую очередь на повышение зарплат педагогов, оплату труда работников других учебных заведений и обустройство укрытий. Отдельно речь идет о финансировании безопасного обучения и поддержке детей, переживших войну и вынужденное перемещение.

Об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и громад, Харьковский городской голова Игорь Терехов во время встречи с работниками образования, передает Новини.LIVE.

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Терехов предлагает увеличить зарплаты педагогов: сколько заложат в бюджет-2027

Из предложенных средств 25 млрд грн должны быть направлены на увеличение образовательной субвенции для оплаты труда педагогов. Еще 5 млрд грн предлагается предусмотреть на зарплаты работникам дошкольного, внешкольного, художественного и профессионального образования, а 2 млрд грн — на обустройство укрытий.

"32 миллиарда гривен — это действительно большие средства. Но если мы вкладываем их в образование, мы получаем гораздо больше, чем просто профинансированные школы, достойные зарплаты учителей или укрытия", — отметил Терехов.

По его словам, для прифронтовых территорий дополнительное финансирование образования является также способом сохранить население громад. Речь идет о том, чтобы педагоги оставались работать, дети могли учиться, а семьи не были вынуждены уезжать из-за отсутствия безопасных условий для образования.

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Ассоциация также предлагает установить с 1 сентября 2027 года должностной оклад педагога самой низкой квалификационной категории на уровне не менее двух минимальных заработных плат.

Терехов подчеркнул, что эти вопросы в дальнейшем планируется отстаивать при формировании государственного бюджета на следующий год.

Харькову нужно ещё около 10 подземных школ

Отдельно в ходе встречи обсудили безопасность обучения в Харькове и других прифронтовых городах, которые регулярно подвергаются российским обстрелам.

В настоящее время в Харькове работают 24 безопасные образовательные объекта, среди которых 10 подземных школ. Для обучения также используются оборудованные станции метрополитена.

В то же время, по словам Терехова, городу необходимо построить еще около 10 подземных школ, чтобы увеличить количество детей, которые смогут учиться очно.

"Если не будет таких безопасных пространств, многие люди уедут отсюда. Поэтому приоритет сегодня — продолжать строительство подземных школ", — подчеркнул Терехов.

Также во время встречи был поднят вопрос о возможности повторной сдачи НМТ для детей из прифронтовых громад и поступления в высшие учебные заведения через подготовительный "нулевой курс" с последующей сдачей теста.

Отдельно педагоги предложили расширить сеть центров, оказывающих детям психосоциальную и коррекционную поддержку. Терехов поддержал предложение и заявил о готовности города предусмотреть необходимое финансирование.

Как писали Новини.LIVE, недавно Терехов сообщил, что Харьков продолжает устанавливать дополнительные укрытия из-за усиления российских атак на город. Уже закуплены три защитных сооружения, ещё несколько планируется установить в ближайшее время в районах с повышенной опасностью. Одно из новых укрытий уже обустроили возле остановки общественного транспорта в Пятихатках, которые регулярно подвергаются атакам российских FPV-дронов.

Также Терехов представил законопроект №16096, который предусматривает новую систему поддержки внутренне перемещенных лиц. В частности, предлагается закреплять за семьей ВПЛ специалиста по принципу "единого окна", выплачивать помощь в течение первых шести месяцев после перемещения и ввести дополнительные механизмы поддержки в сфере жилья и трудоустройства. Терехов подчеркнул, что переселенцы не должны годами оставаться без четкого ответа относительно своего будущего и должны получить условия для полноценной интеграции в новые громады.