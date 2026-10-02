У Харкові встановлюють нові укриття через посилення атак РФ - Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: кадр із відео

У Харкові встановлюють додаткові укриття на тлі посилення російських атак на місто. Три захисні споруди вже закупили, ще кілька планують розмістити найближчим часом у районах із підвищеною небезпекою. Це насамперед пов'язано з ескалацією ударів РФ.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у коментарі журналістці Новини.LIVE Вероніці Марченко.

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Нові укриття з’являються у небезпечних районах

Мер Харкова Ігор Терехов ексклюзивно поділився з Веронікою Марченко інформацією про те, що наразі місто продовжує закуповувати захисні споруди та проводить тендери на придбання додаткових укриттів.

"Що стосується укриттів, ми додатково закуповуємо укриття, проводимо тендер на закупівлю цих укриттів. Зараз ми закупили вже три укриття, на виході ще кілька укриттів, які ми будемо розташовувати в місті Харків", — сказав мер.

Нові укриття планують встановлювати насамперед у місцях, де через російські атаки існує підвищена небезпека для людей.

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У П’ятихатках встановили укриття біля зупинки

Одне з нових укриттів уже встановили у П’ятихатках — біля зупинки громадського транспорту. Ігор Терехов зазначив, що район регулярно зазнає атак російських FPV-дронів, тому міська влада вирішила облаштувати захисну споруду безпосередньо біля зупинки.

"Що стосується П’ятихаток, ви бачите, що практично під постійними обстрілами FPV-дронів перебуває. Ми вирішили, що там необхідне сьогодні укриття біля зупинки громадського транспорту, ми його встановили, це нове укриття", — повідомив міський голова.

Найближчим часом у Харкові мають з’явитися й інші нові укриття. Їх планують розміщувати з урахуванням безпекової ситуації в різних районах міста.

Інші новини Харкова

Ми повідомляли, що міський голова Харкова Ігор Терехов розповів під час спілкування з журналістами Новини.LIVE — у Харкові зафіксували три удари керованими авіабомбами, попередньо типу КАБ-250. Влучання припали по приватному сектору, унаслідок атаки загинули двоє людей, ще близько 20 осіб дістали поранення.

Новини.LIVE інформували, що мер Харкова також поділився інформацією про підготовку міста до опалювального сезону в умовах постійних атак РФ. Міська влада готується до можливих перебоїв в енергопостачанні та посилює систему резервного електроживлення на випадок пошкодження інфраструктури.