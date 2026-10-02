Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Терехов: у Харкові встановлюють нові укриття через посилення атак РФ

Терехов: у Харкові встановлюють нові укриття через посилення атак РФ

Ua ru
2 жовтня 2026 21:53
Ексклюзив
У Харкові встановлюють нові укриття через посилення атак РФ - Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: кадр із відео

У Харкові встановлюють додаткові укриття на тлі посилення російських атак на місто. Три захисні споруди вже закупили, ще кілька планують розмістити найближчим часом у районах із підвищеною небезпекою. Це насамперед пов'язано з ескалацією ударів РФ.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у коментарі журналістці Новини.LIVE Вероніці Марченко.

Реклама

Нові укриття з’являються у небезпечних районах

Мер Харкова Ігор Терехов ексклюзивно поділився з Веронікою Марченко інформацією про те, що наразі місто продовжує закуповувати захисні споруди та проводить тендери на придбання додаткових укриттів.

"Що стосується укриттів, ми додатково закуповуємо укриття, проводимо тендер на закупівлю цих укриттів. Зараз ми закупили вже три укриття, на виході ще кілька укриттів, які ми будемо розташовувати в місті Харків", — сказав мер.

Нові укриття планують встановлювати насамперед у місцях, де через російські атаки існує підвищена небезпека для людей.

Читайте також:

У П’ятихатках встановили укриття біля зупинки

Одне з нових укриттів уже встановили у П’ятихатках — біля зупинки громадського транспорту. Ігор Терехов зазначив, що район регулярно зазнає атак російських FPV-дронів, тому міська влада вирішила облаштувати захисну споруду безпосередньо біля зупинки.

"Що стосується П’ятихаток, ви бачите, що практично під постійними обстрілами FPV-дронів перебуває. Ми вирішили, що там необхідне сьогодні укриття біля зупинки громадського транспорту, ми його встановили, це нове укриття", — повідомив міський голова.

Найближчим часом у Харкові мають з’явитися й інші нові укриття. Їх планують розміщувати з урахуванням безпекової ситуації в різних районах міста.

Інші новини Харкова

Ми повідомляли, що міський голова Харкова Ігор Терехов розповів під час спілкування з журналістами Новини.LIVEу Харкові зафіксували три удари керованими авіабомбами, попередньо типу КАБ-250. Влучання припали по приватному сектору, унаслідок атаки загинули двоє людей, ще близько 20 осіб дістали поранення.

Новини.LIVE інформували, що мер Харкова також поділився інформацією про підготовку міста до опалювального сезону в умовах постійних атак РФ. Міська влада готується до можливих перебоїв в енергопостачанні та посилює систему резервного електроживлення на випадок пошкодження інфраструктури.

Харків Харківська область Ігор Терехов війна в Україні FPV-дрони
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації