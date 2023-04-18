Бив ногами, руками та стільцем: на Харківщині засудили чоловіка

Чоловік побив до смерті свого товариша. Фото: колаж Новини.LIVE

На Харківщині чоловік жорстоко побив свого знайомого до смерті. Суд визнав винним 40-річного підозрюваного в умисному вбивстві.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

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Що відомо

Прокурори довели, що в грудні 2022 року чоловік, який раніше вже неодноразово мав проблеми із законом, вчинив умисне вбивство.

Так, чоловіки в одному з будинків міста Лозова влаштували застілля, під час якого вживали алкогольні напої. Між ними виникла сварка, під час якої засуджений пустив у хід кулаки. Він завдав декілька ударів в обличчя опонента, а коли той впав на підлогу, не зупинився.

Натомість зловмисник продовжував бити знайомого руками і ногами та, схопивши стілець, вдарив ним потерпілого, а потім завдав удар ще й ножем. Усього вбивця завдав близько 30 ударів.

Від отриманих травм потерпілий помер.

Яке покарання чекає на вбивцю

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 40-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно 39-річний харків'янин жорстоко вбив товариша по чарці, а потім зафільмував на відео скоєння злочину. Поліція завершила розслідування жорстокого вбивства та справу направили до суду.