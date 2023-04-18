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Бил ногами, руками и стулом: в Харьковской области осудили мужчину

18 апреля 2023 09:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Бил ногами, руками и стулом: в Харьковской области осудили мужчину
Муж избил насмерть своего товарища. Фото: коллаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Харьковской области мужчина жестоко избил своего знакомого до смерти. Суд признал виновным 40-летнего подозреваемого в умышленном убийстве.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Что известно

Прокуроры доказали, что в декабре 2022 года мужчина, ранее уже неоднократно испытывавший проблемы с законом, совершил умышленное убийство.

Так, мужчины в одном из домов города Лозовая устроили застолье, во время которого употребляли алкогольные напитки. Между ними возникла ссора, в ходе которой осужденный пустил в ход кулаки. Он нанес несколько ударов в лицо оппонента, а когда тот упал на пол, не остановился.

Злоумышленник продолжал бить знакомого руками и ногами и, схватив стул, ударил им потерпевшего, а затем нанес удар еще и ножом. Всего убийца нанес около 30 ударов.

От полученных травм потерпевший умер.

Какое наказание ждет убийцу

При поддержке публичного обвинения прокурорами Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области суд признал виновным 40-летнего мужчину в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно 39-летний харьковчанин жестоко убил собутыльника, а затем снял на видео совершение преступления. Полиция завершила расследование жестокого убийства и дело направили в суд.

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