Де у Харкові підзарядити гаджет під час блекауту

Блекаут у Харкові. Фото: izvestia.kharkov.ua/

З огляду на те, що росіяни обстрілами пошкодили критичну інфраструктуру у Харкові, в найближчі дні у місті можливі блекаути. Проте багато магазинів, заправних станцій та клінік підготувалися до відключення електроенергії.

Про це повідомили Новини.LIVE Харків у середу, 5 червня.

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Які заклади працюватимуть під час блекауту в місті

Як зазначають журналісти, під час вимкнення світла у багатьох супермаркетах, на АЗС та у торгових центрах будуть обладнані спеціальні пункти, де можна буде зарядити свій гаджет.

Під час блекаутів у місті готові працювати 1101 продовольчий магазин, 188 магазинів непродовольчих товарів, 418 аптек і 126 АГЗС.

Також у місті подумали і про домашніх улюбленців. До можливих відключень електроенергії підготувалися 16 ветеринарних клінік та 35 зоомагазинів.

Допис Новини.LIVE Харків у Telegrami

У Харкові працюватимуть і надалі 48 ринків, а ще деякі ресторани, торгівельні майданчики, кафе, ремонтні майстерні, перукарні і інші заклади.

Нагадаємо, що раніше журналісти та місцеві депутати повідомили про ситуацію в Харкові, а саме: про обстріли, думки людей щодо повернення ядерної зброї Україні та про знищення російських С-300 у Харківській області.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що зараз у Харкові проживає більше мільйона осіб, в тому числі переселенці, які виїхали із зон активних бойових дій.