Где в Харькове подзарядить гаджет во время блекаута

Блэкаут в Харькове. Фото: izvestia.kharkov.ua/

Учитывая, что россияне обстрелами повредили критическую инфраструктуру в Харькове, в ближайшие дни в городе возможны блекауты. Однако многие магазины, заправочные станции и клиники подготовились к отключению электроэнергии.

Об этом сообщили Новини.LIVE Харків в среду, 5 июня.

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Какие заведения будут работать во время блекаута в городе

Как отмечают журналисты, при выключении света во многих супермаркетах, на АЗС и в торговых центрах будут оборудованы специальные пункты, где можно будет зарядить свой гаджет.

Во время блекаутов в городе готовы работать 1101 продовольственный магазин, 188 непродовольственных магазинов, 418 аптек и 126 АГЗС.

Также в городе подумали и о домашних любимцах. К возможным отключениям электроэнергии подготовилось 16 ветеринарных клиник и 35 зоомагазинов.

Сообщение Новини.LIVE Харків в Telegrami

В Харькове будут работать и дальше 48 рынков, а еще некоторые рестораны, торговые площадки, кафе, ремонтные мастерские, парикмахерские и другие заведения.

Напомним, что ранее журналисты и местные депутаты сообщили о ситуации в Харькове, а именно: об обстрелах, мнениях людей о возвращении ядерного оружия Украине и об уничтожении российских С-300 в Харьковской области.

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что сейчас в Харькове проживает более миллиона человек, в том числе выехавшие из зон активных боевых действий переселенцы.