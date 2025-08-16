Відео
Боєць ЗСУ з Харкова напідпитку спалив авто сусіда — рішення суду

Боєць ЗСУ з Харкова напідпитку спалив авто сусіда — рішення суду

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 00:33
Хильнувши зайвого боєць ЗСУ у Харкові підпалив авто сусіда й отримав вирок суду
Підпалений автомобіль. Ілюстративне фото: ДСНС

Новобаварський районний суд Харкова виніс вирок щодо військовослужбовця ЗСУ, який підпалив автомобіль "VolkswagenTransport". Це було авто сусіда, яке дуже дратувало бійця.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з вироком, обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, разом зі своїм знайомим здійснював прогулянку територією гаражного кооперативу. Побачивши припаркований автомобіль, який його дратував, він здійснив навмисне підпалення транспортного засобу за допомогою легкозаймистої рідини. 

В результаті дій обвинуваченого було завдано шкоди на суму 184 750 гривень власниці автомобіля.

Вирок суду

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину. Суд, врахувавши всі обставини справи, визнав його винним в умисному знищенні або пошкодженні майна та призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з іспитовим строком на три роки.

Раніше повідомлялось, що у Харкові п'яний чоловік облаяв поліцейських та вдарив одного з них. За це він отримав покарання від суду.

Також на Харківщині до семи років позбавлення волі засудили місцевого мешканця, який збирав розвіддані про танкові підрозділи ЗСУ. Чоловік передавав інформацію ворогу через Telegram-канали.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
