Выпив лишнего боец ВСУ в Харькове поджег авто соседа и получил приговор суда

Подожженный автомобиль. Иллюстративное фото: ГСЧС

Новобаварский районный суд Харькова вынес приговор в отношении военнослужащего ВСУ, который поджег автомобиль "VolkswagenTransport". Это было авто соседа, которое очень раздражало бойца.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно приговору, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе со своим знакомым совершал прогулку по территории гаражного кооператива. Увидев припаркованный автомобиль, который его раздражал, он совершил умышленный поджог транспортного средства с помощью легковоспламеняющейся жидкости.

В результате действий обвиняемого был нанесен ущерб на сумму 184 750 гривен владелице автомобиля.

Приговор суда

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину. Суд, учитывая все обстоятельства дела, признал его виновным в умышленном уничтожении или повреждении имущества и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком на три года.

Ранее сообщалось, что в Харькове пьяный мужчина обругал полицейских и ударил одного из них. За это он получил наказание от суда.

Также на Харьковщине к семи годам лишения свободы приговорили местного жителя, который собирал разведданные о танковых подразделениях ВСУ. Мужчина передавал информацию врагу через Telegram-каналы.