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Бойовику "ЛНР" оголосили підозру за тортури мирного населення у Харківській області

16 серпня 2023 14:38
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Бойовику "ЛНР" оголосили підозру за знущання над людьми у найбільшій катівні на Харківщині
Підозрюваний бойовик "ЛНР" із російськими військовими. Фото: Управління комунікації Національної поліції України
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Під час тимчасової окупації міста Вовчанськ учасник терористичної організації разом з російськими військовими в приміщенні місцевого агрегатного заводу облаштував "в’язницю", де незаконно утримувались та піддавались насиллю понад 500 цивільних людей. Правоохоронці встановили, що організатором катівні є 36-річний громадянин РФ. 

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

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Матеріали справи 

За даними поліції, цей фігурант, який був учасником терористичної організації "ЛНР", у співпраці з іншими військовими російськими силами використовував приміщення "Вовчанського агрегатного заводу" для створення "в'язниці". Сюди привозили жителів навколишніх населених пунктів, які відмовлялися співпрацювати з окупантами і виступали за Україну.

"За свідченнями очевидців, в найбільшій з виявлених на деокупованих територіях катівні зазнали фізичних та психологічних знущань та каліцтв понад 500 людей", — розповідають поліцейські. 

Слідчі Нацполіції оголосили підозру бойовику
Підозрюваний бойовик "ЛНР". Фото: Управління комунікації Національної поліції України

Усередині цих "в'язниць" перебували навіть літні люди. Багато людей були утримані тут протягом кількох місяців, а деякі — понад пів року. На стінах в'язницы вони відзначали дні, тижні та місяці свого перебування у полонії.

Захоплені особи піддавалися фізичному і психологічному насиллю, а також їх примушували розкрити інформацію про тих, хто боровся проти російських загарбників. Людей жорстоко били, використовуючи струм через дроти, прив'язані до їхнього тіла, використовували гумові палиці і виривали нігті.

"Люди, які перенесли ці жахіття, видряпували на стінах катівні ікони та слова молитви", — розповідають подробиці правоохоронці. 

Серед тих, хто постраждав від звірств російських воєнних злочинців, були й семеро громадян Шрі-Ланки, які до початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України навчались у медичному коледжі у Куп’янську. Рятуючись від окупації, у березні 2022 року вони пішли до Харкова, проте по дорозі їх затримали російські військові. Окупанти відвезли іноземців до агрегатного заводу у Вовчанську, розмістили їх у камери та утримували протягом 4 місяців.

"Іноземців, як і інших бранців, піддавали фізичному та психологічному насильству", — додають у поліції. 

  • "В’язниця", де незаконно утримувались та піддавались насиллю понад 500 цивільних людей. Фото: Управління комунікації Національної поліції України
  • "В’язниця", де незаконно утримувались та піддавались насиллю понад 500 цивільних людей. Фото: Управління комунікації Національної поліції України
  • "В’язниця", де незаконно утримувались та піддавались насиллю понад 500 цивільних людей. Фото: Управління комунікації Національної поліції України
  • "В’язниця", де незаконно утримувались та піддавались насиллю понад 500 цивільних людей. Фото: Управління комунікації Національної поліції України
  • "В’язниця", де незаконно утримувались та піддавались насиллю понад 500 цивільних людей. Фото: Управління комунікації Національної поліції України
  • "В’язниця", де незаконно утримувались та піддавались насиллю понад 500 цивільних людей. Фото: Управління комунікації Національної поліції України
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На підставі зібраних доказів громадянину Росії повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб). За вчинення вказаного злочину підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Розслідування триває, поліція збирає докази причетності інших осіб до вчинення цих військових злочинів.

Нагадаємо, що Харківська прокуратура оголосила підозру російському командиру, який наказав підлеглому розстріляти українського військовополоненого, який був важкопоранений. 

Також ми писали про те, що на Харківщині судитимуть російського військового, який намагався зґвалтувати українку.

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