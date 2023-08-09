На Харківщині судитимуть російського військового, який намагався зґвалтувати українку

Росіянин у військовій формі (фото ілюстративне). Фото: Олексій Павлішак / REUTERS

Прокуратура та СБУ завершили спеціальне досудове розслідування стосовно 35-річного командира розрахунку ГРВ 1-ого стрілецького батальйону ЗС РФ з позивним "Бублік". Військовослужбовець чинив сексуальне насильство щодо мирної жительки Ізюмщини.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи

За даними слідства, наприкінці минулого серпня, у одному з окупованих населених пунктів в Ізюмському районі, російський військовий зупинив автомобіль, в якому їхало подружжя. Свідомий того, що місцеве населення має труднощі з отриманням необхідних товарів через окупацію, він запропонував їм придбати пальне у нього.

Подружжя відправилося за пальним, проте військовий не дозволив їм повернутися додому. Разом з представниками НЗФ "ЛНР" вони змусили подружжя йти до підвалу, загрожуючи вогнепальною зброєю.

Обвинувачений російський військовий. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російський військовослужбовець, перебуваючи позаду, наніс удар прикладом автоматичної зброї по голові чоловіка, внаслідок чого той втратив свідомість і впав.

Використовуючи момент, коли військовий був відволікений, жінка втекла в бік воріт і намагалася приховатися за автомобілем. Однак її помітив російський військовий, схопив за волосся і тягнув до будинку.

"Спочатку обвинувачений наказав жінці роздягнутись, зняв з себе одяг та почав чинити сексуальне насильство щодо неї. Потерпіла просила окупанта припинити чіпати її. Підозрюваний розлютився та сказав, що якщо вона буде чинити опір, він розстріляє її чоловіка", — розповідають правоохоронці.

Під час цього часу чоловік потерпілої прийшов до тями і пішов шукати дружину. Він увійшов до будинку та завадив військовому завершити своє задумане. Російський військовослужбовець розлютився ще більше і велів подружжю негайно покинути будинок.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо військового ЗС РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Обвинувачений перебуває в розшуку. Його судитимуть заочно у Балаклійському районному суді Харківської області.

Нагадаємо, що на Харківщині заочно судитимуть російського військового, який розстріляв цивільне авто.

Також ми писали про те, що суд визнав винним у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України 37-річного харків'янина Олексія Корнєва та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна. У 2014 році він втік до Росії, де й проживає досі.