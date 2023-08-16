Боевику "ЛНР" объявили подозрение за издевательство над людьми в крупнейшей застенке на Харьковщине

Подозреваемый боевик "ЛНР" с российскими военными. Фото: Управление коммуникации Национальной полиции Украины

Во время оккупации города Волчанск участник террористической организации вместе с российскими военными в помещении местного агрегатного завода обустроил "тюрьму", где незаконно содержались и подвергались насилию более 500 гражданских людей. Правоохранители установили, что организатором пыточной является 36-летний гражданин РФ.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины .

Читайте также:

Материалы дела

По данным полиции, этот фигурант, являвшийся участником террористической организации "ЛНР", в сотрудничестве с другими военными российскими силами использовал помещение "Волчанского агрегатного завода" для создания "тюрьмы". Сюда привозили жителей окрестных населенных пунктов, которые отказывались сотрудничать с оккупантами и выступали за Украину.

"По свидетельствам очевидцев, в крупнейшей из обнаруженных на деоккупированных территориях пыточной подверглись физическим и психологическим издевательствам и увечьям более 500 человек", — рассказывают полицейские.

Подозреваемый боевик "ЛНР". Фото: Управление коммуникации Национальной полиции Украины

Внутри этих "тюрьм" находились даже пожилые люди. Многие были удержаны здесь в течение нескольких месяцев, а некоторые более полугода. На стенах в тюрьме они отмечали дни, недели и месяцы своего пребывания в плену.

Задержанные подвергались физическим и психологическим насилиям, а также их заставляли раскрыть информацию о тех, кто боролся против российских захватчиков. Людей жестоко избивали, используя ток через провода, привязанные к их телу, били резиновыми палками и вырывали ногти.

"Люди, перенесшие эти ужасы, выцарапывали на стенах застенчивые иконы и слова молитвы" , — рассказывают подробности правоохранители.

Среди пострадавших от зверств российских военных преступников были и семь граждан Шри-Ланки, которые до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины учились в медицинском колледже в Купянске. Спасаясь от оккупации, в марте 2022 года они отправились в Харьков, однако по дороге их задержали российские военные. Оккупанты отвезли иностранцев в агрегатный завод в Волчанске, разместили их в камеры и удерживали в течение 4 месяцев.

"Иностранцев, как и других пленников, подвергали физическому и психологическому насилию", — добавляют в полиции.

"Тюрьма", где незаконно содержались и подвергались насилию более 500 гражданских людей. Фото: Управление коммуникации Национальной полиции Украины

"Тюрьма", где незаконно содержались и подвергались насилию более 500 гражданских людей. Фото: Управление коммуникации Национальной полиции Украины

"Тюрьма", где незаконно содержались и подвергались насилию более 500 гражданских людей. Фото: Управление коммуникации Национальной полиции Украины

"Тюрьма", где незаконно содержались и подвергались насилию более 500 гражданских людей. Фото: Управление коммуникации Национальной полиции Украины

"Тюрьма", где незаконно содержались и подвергались насилию более 500 гражданских людей. Фото: Управление коммуникации Национальной полиции Украины

"Тюрьма", где незаконно содержались и подвергались насилию более 500 гражданских людей. Фото: Управление коммуникации Национальной полиции Украины 1/6 _ 6

На основании собранных доказательств гражданину России уведомлено о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц). За совершение указанного преступления подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Расследование продолжается, полиция собирает доказательства причастности других лиц к совершению этих военных преступлений.

Напомним, что харьковская прокуратура объявила подозрение российскому командиру, который приказал подчиненному расстрелять тяжело раненного украинского военнопленного.

Также мы писали о том, что в Харьковской области будут судить российского военного, который пытался изнасиловать украинку.