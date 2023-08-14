Наказав вбити військовополоненого: харківська прокуратура оголосила підозру російському командиру

Військовослужбовець ЗС РФ. Фото: РІА Новини

Прокуратура спільно з СБУ розкрила ще один жахливий злочин, який був вчинений армією РФ під час окупації Харківської області. Керівник бригади "Призрак" наказав підлеглому "пустити у витрату" українського військовополоненого, який був важкопоранений.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи

За даними слідства, 28 березня минулого року підозрюваний відправлений до приватного будинку в селі Вільхівка Харківського району, де російські військові створили "штаб", де тримали українських військовополонених та цивільних людей. У сараї вони тримали важкопораненого українського бійця та трьох борців за оборону.

Під час входу в сарай "Шаман" почали атакувати трьох представників територіальної оборони України, використовуючи руки та ноги, спрямовуючи свою агресію на отримання інформації про інших українських військовослужбовців.

"Не отримавши бажаної інформації, за наказом "Шамана" військовослужбовці ЗС РФ під загрозою застосування вогнепальної зброї вивели з сараю вказаних трьох представників територіальної оборони України, посадили до автомобіля та вивезли", — розповідають правоохоронці.

Один із російських військових, відомий як "Ангел", запитав у "Шамана", що робив з важкопораненим українським військовим, який лежав у сараї та втрачав кров. Підозрюваний велів "пустити у витрату" українського військового.

"Ангел" взяв автомат і вистрілив у українського бійця, в результаті чого той загинув на місці.

57-річному керівнику бригади "Призрак" на прізвисько "Шаман" оголосили підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Керівнику бригади "Призрак" на прізвисько "Шаман". Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Нагадаємо, що на Харківщині судитимуть російського військового, який намагався зґвалтувати українку.

Також ми писали про те, що на Харківщині заочно судитимуть російського військового, який розстріляв цивільне авто.