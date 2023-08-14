Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Наказав вбити військовополоненого: харківська прокуратура оголосила підозру російському командиру arrow

Наказав вбити військовополоненого: харківська прокуратура оголосила підозру російському командиру

14 серпня 2023 14:06
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Наказав вбити військовополоненого: харківська прокуратура оголосила підозру російському командиру
Військовослужбовець ЗС РФ. Фото: РІА Новини
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Прокуратура спільно з СБУ розкрила ще один жахливий злочин, який був вчинений армією РФ під час окупації Харківської області. Керівник бригади "Призрак" наказав підлеглому "пустити у витрату" українського військовополоненого, який був важкопоранений. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Читайте також:

Матеріали справи

За даними слідства, 28 березня минулого року підозрюваний відправлений до приватного будинку в селі Вільхівка Харківського району, де російські військові створили "штаб", де тримали українських військовополонених та цивільних людей. У сараї вони тримали важкопораненого українського бійця та трьох борців за оборону.

Під час входу в сарай "Шаман" почали атакувати трьох представників територіальної оборони України, використовуючи руки та ноги, спрямовуючи свою агресію на отримання інформації про інших українських військовослужбовців.

"Не отримавши бажаної інформації, за наказом "Шамана" військовослужбовці ЗС РФ під загрозою застосування вогнепальної зброї вивели з сараю вказаних трьох представників територіальної оборони України, посадили до автомобіля та вивезли", — розповідають правоохоронці. 

Один із російських військових, відомий як "Ангел", запитав у "Шамана", що робив з важкопораненим українським військовим, який лежав у сараї та втрачав кров. Підозрюваний велів "пустити у витрату" українського військового.

"Ангел" взяв автомат і вистрілив у українського бійця, в результаті чого той загинув на місці.

57-річному керівнику бригади "Призрак" на прізвисько "Шаман" оголосили підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). 

Керівнику бригади "Призрак" на прізвисько "Шаман". Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Нагадаємо, що на Харківщині судитимуть російського військового, який намагався зґвалтувати українку. 

Також ми писали про те, що на Харківщині заочно судитимуть російського військового, який розстріляв цивільне авто. 

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

Війна і корупція: що станеться, якщо не відновити публічне декларування доходів чиновників

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз