Удар РФ по Чугуєву: троє загиблих, серед них дитина

Росія вдарила по будинку в Чугуєві на Харківщині: троє загиблих
Російський безпілотник влучив у приватний житловий будинок у Чугуєві Харківської області. Внаслідок атаки загинули троє людей, серед них 11-річний хлопчик та 19-річна дівчина. За уточненою інформацією, третьою загиблою людиною став 45-річний чоловік.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.
Російський дрон атакував Чугуїв
За інформацією ОВА, внаслідок удару загинула майже вся родина. Ще 45-річна жінка отримала важкі травми та була госпіталізована.
Крім того, гостру реакцію на стрес отримали 28-річний чоловік та дві 75-річні жінки. Медики надали постраждалим необхідну допомогу.
Внаслідок прямого влучання ворожого дрона приватний будинок повністю зруйнований. Також пошкоджено скління вікон багатоповерхового будинку, гаражі та три цивільні автомобілі.
Наразі на місці працюють правоохоронці, медики та рятувальники. Вони проводять обхід території та продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки.
Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 5 вересня російський FPV-дрон пошкодив електромережі у Малоданилівській громаді під Харковом. Без світла залишилися частина Черкаської Лозової та наукове підприємство. Напередодні російські війська атакували Харків і ще 24 населені пункти області.
Як повідомляли Новини.LIVE, за добу 3 вересня російські війська атакували 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 12 людей, серед них двоє дітей. Пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури.