Удар РФ по Чугуєву: троє загиблих, серед них дитина

Ліквідація наслідків російської атаки. Фото: ДСНС Харківщини

Російський безпілотник влучив у приватний житловий будинок у Чугуєві Харківської області. Внаслідок атаки загинули троє людей, серед них 11-річний хлопчик та 19-річна дівчина. За уточненою інформацією, третьою загиблою людиною став 45-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.

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Російський дрон атакував Чугуїв

За інформацією ОВА, внаслідок удару загинула майже вся родина. Ще 45-річна жінка отримала важкі травми та була госпіталізована.

Наслідки російської атаки. Фото: ДСНС Харківщини

Крім того, гостру реакцію на стрес отримали 28-річний чоловік та дві 75-річні жінки. Медики надали постраждалим необхідну допомогу.

Наслідки російської атаки. Фото: ДСНС Харківщини

Внаслідок прямого влучання ворожого дрона приватний будинок повністю зруйнований. Також пошкоджено скління вікон багатоповерхового будинку, гаражі та три цивільні автомобілі.

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Наслідки російської атаки. Фото: Харківська ОВА

Наразі на місці працюють правоохоронці, медики та рятувальники. Вони проводять обхід території та продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки.

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 5 вересня російський FPV-дрон пошкодив електромережі у Малоданилівській громаді під Харковом. Без світла залишилися частина Черкаської Лозової та наукове підприємство. Напередодні російські війська атакували Харків і ще 24 населені пункти області.

Як повідомляли Новини.LIVE, за добу 3 вересня російські війська атакували 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 12 людей, серед них двоє дітей. Пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури.