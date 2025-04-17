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БпЛА та ракети вразили цивільну інфраструктуру на Харківщині

17 квітня 2025 10:33
Анастасія Постоєнко - Редактор
Масовані обстріли Харківщини за добу 16 квітня — які наслідки
Пожежа в приватному будинку в Ізюмі внаслідок атаки. Фото: Харківська ОВА
Анастасія Постоєнко - Редактор

Упродовж доби 16 квітня армія РФ завдала серії ударів по населених пунктах Харківської області. Внаслідок цього є поранені серед цивільного населення та численні пошкодження інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.

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Ізюм на Харківщині опинився під масованою атакою

Найбільш інтенсивною виявилася атака на місто Ізюм. Там близько 22:14 внаслідок застосування дрона-камікадзе типу "Шахед" спалахнули три приватні будинки, охопивши вогнем площу в 600 метрів квадратних. Під час події постраждала 66-річна жінка, яка пережила сильний стрес.

Ізюм обстріл
Горить будинок в Ізюмі. Фото: Харківська ОВА

Того ж часу інший обстріл, імовірно ракетний, спричинив пошкодження щонайменше шести житлових будинків, двох господарчих споруд і автомобіля. У результаті постраждали шестеро людей: чоловіки 36 і 32 років, жінки 25, 32 і 55 років, а також семирічна дитина.

Харківщина обстріли
Пожежа в будинку. Фото: Харківська ОВА

У селі Пимонівка Ізюмського району зафіксовано пожежу господарської споруди та дров, спричинену влучанням "Шахеда". Пошкоджено ще один житловий будинок та дві допоміжні будівлі.

В Осколі за день зафіксовано два випадки обстрілу. О 7:02 внаслідок удару безпілотника "Ланцет" згоріла вантажівка, а о 19:55 під час влучання у легковий автомобіль травм зазнали десятеро людей.

Також у селі Тимофіївка, Золочівської громади, близько 20:17 російські FPV-дрони пошкодили житло, гараж і легковий автомобіль.

На Куп’янщині села Моначинівка двічі обстрілювали – о 12:52 з РСЗВ та о 14:53, там пошкоджено житлові будинки. У самому Куп’янську двоє ворожих дронів впали біля старої автозаправки: один здетонував у ґрунті, інший — ні.

Що відбувається на Харківському напрямку фронту

Окрім артобстрілів, противник продовжує атакувати позиції українських захисників. На Харківському напрямку було дві спроби штурму в районі Вовчанська та Западного, на Куп’янському – п’ять атак поблизу Нової Кругляківки, Богуславки, Загризового та у напрямку Петропавлівки.

Нагадаємо, вчора, 16 квітня, Росія завдала ракетного удару по Ізюму на Харківщині. 

Тим часом командир розвідувального підрозділу ЗСУ повідомив, що Росія готує наступ на Харківщину.

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