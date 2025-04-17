Масовані обстріли Харківщини за добу 16 квітня — які наслідки

БпЛА та ракети вразили цивільну інфраструктуру на Харківщині
Упродовж доби 16 квітня армія РФ завдала серії ударів по населених пунктах Харківської області. Внаслідок цього є поранені серед цивільного населення та численні пошкодження інфраструктури.
Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.
Ізюм на Харківщині опинився під масованою атакою
Найбільш інтенсивною виявилася атака на місто Ізюм. Там близько 22:14 внаслідок застосування дрона-камікадзе типу "Шахед" спалахнули три приватні будинки, охопивши вогнем площу в 600 метрів квадратних. Під час події постраждала 66-річна жінка, яка пережила сильний стрес.
Того ж часу інший обстріл, імовірно ракетний, спричинив пошкодження щонайменше шести житлових будинків, двох господарчих споруд і автомобіля. У результаті постраждали шестеро людей: чоловіки 36 і 32 років, жінки 25, 32 і 55 років, а також семирічна дитина.
У селі Пимонівка Ізюмського району зафіксовано пожежу господарської споруди та дров, спричинену влучанням "Шахеда". Пошкоджено ще один житловий будинок та дві допоміжні будівлі.
В Осколі за день зафіксовано два випадки обстрілу. О 7:02 внаслідок удару безпілотника "Ланцет" згоріла вантажівка, а о 19:55 під час влучання у легковий автомобіль травм зазнали десятеро людей.
Також у селі Тимофіївка, Золочівської громади, близько 20:17 російські FPV-дрони пошкодили житло, гараж і легковий автомобіль.
На Куп’янщині села Моначинівка двічі обстрілювали – о 12:52 з РСЗВ та о 14:53, там пошкоджено житлові будинки. У самому Куп’янську двоє ворожих дронів впали біля старої автозаправки: один здетонував у ґрунті, інший — ні.
Що відбувається на Харківському напрямку фронту
Окрім артобстрілів, противник продовжує атакувати позиції українських захисників. На Харківському напрямку було дві спроби штурму в районі Вовчанська та Западного, на Куп’янському – п’ять атак поблизу Нової Кругляківки, Богуславки, Загризового та у напрямку Петропавлівки.
Нагадаємо, вчора, 16 квітня, Росія завдала ракетного удару по Ізюму на Харківщині.
Тим часом командир розвідувального підрозділу ЗСУ повідомив, що Росія готує наступ на Харківщину.
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