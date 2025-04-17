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БпЛА и ракеты поразили гражданскую инфраструктуру на Харьковщине

17 апреля 2025 10:33
Анастасия Постоенко - Редактор
Массированные обстрелы Харьковщины за сутки 16 апреля — какие последствия
Пожар в частном доме в Изюме в результате атаки. Фото: Харьковская ОГА
Анастасия Постоенко - Редактор

В течение суток 16 апреля армия РФ нанесла серии ударов по населенным пунктам Харьковской области. Вследствие этого есть раненые среди гражданского населения и многочисленные повреждения инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОГА.

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Наиболее интенсивной оказалась атака на город Изюм. Там около 22:14 в результате применения дрона-камикадзе типа "Шахед" вспыхнули три частных дома, охватив огнем площадь в 600 метров квадратных. Во время происшествия пострадала 66-летняя женщина, которая пережила сильный стресс.

Ізюм обстріл
Горит дом в Изюме. Фото: Харьковская ОГА

В то же время другой обстрел, предположительно ракетный, вызвал повреждения по меньшей мере шести жилых домов, двух хозяйственных построек и автомобиля. В результате пострадали шесть человек: мужчины 36 и 32 лет, женщины 25, 32 и 55 лет, а также семилетний ребенок.

Харківщина обстріли
Пожар в доме. Фото: Харьковская ОГА

В селе Пимоновка Изюмского района зафиксирован пожар хозяйственной постройки и дров, вызванный попаданием "Шахеда". Поврежден еще один жилой дом и две вспомогательные постройки.

В Осколе за день зафиксировано два случая обстрелов. В 7:02 в результате удара беспилотника "Ланцет" сгорел грузовик, а в 19:55 при попадании в легковой автомобиль травмы получили десять человек.

Также в селе Тимофеевка, Золочевской громады, около 20:17 российские FPV-дроны повредили жилье, гараж и легковой автомобиль.

На Купянщине села Моначиновка дважды обстреливали — в 12:52 из РСЗО и в 14:53, там повреждены жилые дома. В самом Купянске два вражеских дрона упали возле старой автозаправки: один сдетонировал в почве, другой — нет.

Что происходит на Харьковском направлении фронта

Кроме артобстрелов, противник продолжает атаковать позиции украинских защитников. На Харьковском направлении было две попытки штурма в районе Волчанска и Западного, на Купянском — пять атак вблизи Новой Кругляковки, Богуславки, Загрызово и в направлении Петропавловки.

Напомним, вчера, 16 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Изюму на Харьковщине.

Тем временем командир разведывательного подразделения ВСУ сообщил, что Россия готовит наступление на Харьковщину.

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