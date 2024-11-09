У Харкові засудили колаборанта, який брехав про листування з представником ОБСЄ

Ленінський районний суд Харкова. Фото: ln.hr.court.gov.ua/

У Харкові судили місцевого мешканця, який погодився зливати окупантам дані про дислокацію українських військ. Він намагався переконати суд, що нібито став жертвою шахрая, який представився працівником ОБСЄ.

Про це йдеться у вироку суду Ленінського районного суду Харкова, опублікованому на Opendatabot.

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Харків'янин погодився співпрацювати з російськими спецслужбами

За матеріалами суду, після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, приблизно на початку липня 2022 року співробітники ФСБ РФ, перебуваючи у Харкові встановили контакт з місцевим мешканцем та запропонували йому передаавати оперативно вагому інформацію стосовно позицій підрозділів ЗСУ та інших утворених військових формувань на лінії розмежування в Донецькій та Харківській областях. Зокрема, їх цікавило переміщення військової техніки та особового складу.

Відтак у серпні 2022 року обвинувачений почав передавати їм дані через месенджер Telegram, а також фрагменти карт, де могли бути ЗСУ. Крім того, він надав дані про результати атаки по Харківському університету внутрішніх справ. Також він детально інформував про наслідки серій атак з боку російських військ, щоб допомогти кураторам ефективніше коригувати цілі. Для цього він надсилав фото та відео з місць обстрілів, а також фрагменти карт. Крім того, він уточнював дані про місця видачі гуманітарної допомоги та організацію безпеки у місті під час обстрілів.

На додаток він передавав інформацію про те, де ЗСУ ремонтують військову техніку та зберігають її, що дозволило російським військ завдавати точних ракетних ударів по цілях.

Харків'янин намагався переконати суд, що став жертвою шахраїв

Під час допиту в суді харків'янин свою провину не визнав. Він заявив, що його обдуриои. Зокрема, коли він брав участь у дебатах впродовж 2020-2022 років та соціологічних дослідженнях, там нібито познайомився з чоловіком, який представився працівником ОБСЄ. Надалі він запропонував йому співпрацю, пообіцявши призначити його куратором "Харківської ячейки ОБСЄ". Обвиунвачений заявив, що був безробітним на той час, тому погодився на пропозицію допомогти представникам міжнародної організації.

Надалі "представник ОБСЄ" і контактував з ним та просив надати йому інформацію про обстріли. Обвинувачений заявив, що пересилав йому ту інформацію, яку отримував з відкритих джерел — ЗМІ, тощо та заперечує, що міг завдати якоїсь шкоди держави такими даними. Він переконаний, що став жертвою шахраїв.

У суді заявили, що ознайомились з вмістом переписки на його телефоні. Проте, обвинувачений заявив, що його телефон був викрадений восени 2023 року, тож він користувався іншим. Щодо інформування агентури в месенджерах, він сказав, що надавав дані, які і так були у відкритому доступі. Мовляв, куратор не наказував йому дізнатися, де саме ремонтують військову техніку, але в ході розмов сказав, що у Харкові є заводи, де працюють люди. Чоловік сказав, що не розпитував у "представника ОБСЄ" навіщо йому така інформація.

"Всі свої пости він брав зі ЗМІ, які описували результати обстрілів та розповсюджували таку інформацію, ніякої іншої інформації, ніж та, яка була опублікована ЗМІ, він не передавав. Інформацію, яку він відправляв з месенджеру "Telegram", практично не видаляв. Від куратора грошові кошти за передану ним інформацію він ніколи не отримував. Він не розумів, що поширюючи запитувану він скоює злочин, оскільки брав цю інформацію з засобів ЗМІ", — йдеться у матеріалах суду.

Проте, дослідивши детальніше листування обвинуваченого, правоохоронці виявили, що чоловік деталізовував наслідки обстрілів по Харкову та обіцяв неодноразово підійти ближче до певниз об'єктів чи розпитати когось із осіб про їх роботу. Подекуди він діяв обережно, ховався від камер спостереження, щоб уникнути своєї ідентифікації.

Також у листуванні харків'янин "скаржився" представнику ОБСЄ, що має родину в Росії та навіть запрошував його у гості, а також висловлював свою недовіру владі та діям ЗСУ.

Попри це, в ході слідчих дій стало відомо, що більшість даних, які він передавав, ніколи не поширювалися у ЗМІ.

Як покарали харків'янина

У суді зазначили, що один з кураторів, зрозумівши невідворотність настання покарання за свою діяльність після вибиття окупантів з Харківщини, втік до Росії через Польщу та Білорусь.

Вивчивши матеріали справи, суддя призначив колаборанту покарання у вигляді позбавлення волі строком на 14 років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на аналогічний строк, а також повну конфіскацію майна.

Крім того, засуджений має сплатити державі експертні виплати сумою 34 413,12 грн.

Нагадаємо, нещодавно засудили колаборанта, який допомагав організувати трансляцію російських каналів на Харківщині під час окупації.

Також СБУ затримала військового пенсіонера у Миколаївщині, який коригував ракети окупантам.