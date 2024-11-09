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Лгал об ОБСЕ и переписках — На Харьковщине осудили коллаборанта

9 ноября 2024 13:17
Виктория Козырь - редактор
В Харькове осудили коллаборанта вравшего о переписке с представителем ОБСЕ
Ленинский райсуд Харькова. Фото: ln.hr.court.gov.ua/
Виктория Козырь - редактор

В Харькове судили местного жителя, согласившегося сливать оккупантам данные о дислокации украинских войск. Он пытался убедить суд, что якобы стал жертвой мошенника, представившегося работником ОБСЕ.

Об этом говорится в приговоре суда Ленинского районного суда Харькова, опубликованном на Opendatabot.

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Харьковчанин согласился сотрудничать с российскими спецслужбами

По материалам суда, после полномасштабного вторжения России на территорию Украины, примерно в начале июля 2022 года сотрудники ФСБ РФ, находясь в Харькове, установили контакт с местным жителем и предложили ему передавать оперативно весомую информацию относительно позиций подразделений ВСУ и других образованных военных формирований на линии разграничения в Донецкой и в Харьковской областях. В частности, их интересовало перемещение военной техники и личного состава.

В августе 2022 года обвиняемый начал передавать им данные через мессенджер Telegram, а также фрагменты карт, где могли быть ВСУ. Кроме того, он предоставил данные о результатах атаки по Харьковскому университету внутренних дел. Также он подробно информировал о последствиях серий атак со стороны российских войск, чтобы помочь кураторам более эффективно корректировать цели. Для этого он посылал фото и видео с мест обстрелов, а также фрагменты карт. Кроме того, он уточнял данные о местах выдачи гуманитарной помощи и организации безопасности в городе во время обстрелов.

Вдобавок он передавал информацию о том, где ВСУ ремонтируют военную технику и хранят ее, что позволило российским войскам наносить точные ракетные удары по целям.

Харьковчанин пытался убедить суд, ставший жертвой мошенников

В ходе допроса в суде харьковчанин свою вину не признал. Он заявил, что еон обманут. В частности, когда он участвовал в дебатах на протяжении 2020-2022 годов и социологических исследованиях, там якобы познакомился с мужчиной, который представился работником ОБСЕ. В дальнейшем он предложил ему сотрудничество, пообещав назначить его куратором "Харьковской ячейки ОБСЕ". Обвиняемый заявил, что был безработным в то время, потому согласился на предложение помочь представителям международной организации.

В дальнейшем "представитель ОБСЕ" и контактировал с ним и просил предоставить ему информацию об обстрелах. Обвиняемый заявил, что пересылал ему ту информацию, которую получал из открытых источников — СМИ, и потому отрицает, что мог нанести какой-то ущерб государству такими данными. Он убежден, что стал жертвой мошенников.

В суде заявили, что ознакомились с перепиской на его телефоне. Однако обвиняемый заявил, что его телефон был похищен осенью 2023 года, поэтому он пользовался другим. По поводу информирования агентуры в мессенджерах, он сказал, что предоставлял данные, которые и так были в открытом доступе. Мол, куратор не приказывал ему узнать, где именно ремонтируют военную технику, но в ходе разговоров сказал, что в Харькове есть заводы, где работают люди. Муж сказал, что не расспрашивал у "представителя ОБСЕ" зачем ему такая информация.

"Все свои посты он брал из СМИ, которые описывали результаты обстрелов и распространяли такую информацию, никакой другой информации, чем та, которая была опубликована СМИ, он не передавал. Информацию, которую он отправлял из мессенджера "Telegram", практически не удалял. От куратора денежные средства за переданную им информацию он никогда не получал. Он не понимал, что распространяя запрашиваемую он совершает преступление, поскольку брал эту информацию из средств СМИ", — говорится в материалах суда.

Однако, исследовав более детальную переписку обвиняемого, правоохранители обнаружили, что мужчина детализировал последствия обстрелов по Харькову и обещал неоднократно подойти ближе к определенным объектам или расспросить кого-либо из лиц об их работе. Кое-где он действовал осторожно, скрывался от камер наблюдения, чтобы избежать своей идентификации.

Также в переписке харьковчанин "жаловался" представителю ОБСЕ, который имеет семью в России и даже приглашал его в гости, а также выражал свое недоверие властям и действиям ВСУ.

Несмотря на это, в ходе следственных действий стало известно, что большинство передаваемых им данных никогда не распространялись в СМИ.

Как наказали харьковчанина

В суде отметили, что один из кураторов, поняв неотвратимость наступления наказания за свою деятельность после избиения оккупантов из Харьковщины, бежал в Россию через Польшу и Беларусь.

Изучив материалы дела, судья назначил коллаборанту наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на аналогичный срок, а также полную конфискацию имущества.

Кроме того, осужденный должен уплатить государству экспертные выплаты в размере 34 413,12 грн.

Напомним, недавно осудили коллаборанта, который помогал организовать трансляцию российских каналов в Харьковской области во время оккупации.

Также СБУ задержала военного пенсионера в Николаевской области, который корректировал ракеты оккупантам.

Коллаборант война в Украине Харьков Харьковская область Telegram

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