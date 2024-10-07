Українські прикордонники відбили масовану атаку окупантів на Харківщині — відео

Знищення техніки російських окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники професійно відбили одну з наймасованіших атак російських окупантів у Харківській області. Відомо, що 50 одиниць броньованої техніки ворога їхало на Куп'янський напрямок.

Про це розповів прикордонник-снайпер у понеділок, 7 жовтня.

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Відбиття атаки окупантів у Харківській області

Бійці бригади "Помста" були готові до бою. Відбиваючи ворожий штурм, прикордонники знищили майже всіх окупантів, а тих, хто залишився живим, захопили в полон.

Серед полонених був окупант із Іркутської області, який не чинив опору, на відміну від командира, що спробував кинути гранату в бік українських військових.

Нагадаємо, у Третій штурмовій бригаді підтвердили інформацію про проведення успішних штурмових дій у Харківській області. Воїнам вдалося відбити позиції та українських захисників з полону.

Також українські прикордонники на Вовчанському напрямку поцілили в антену зв'язку, піхоту та транспорт загарбників. У цьому їм допомогли міномети та FPV-дрони.