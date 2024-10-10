Пограничники уничтожили враждебные цели

Поражение враждебной позиции бригадой "Гарт". Фото: скриншот

Бойцы бригады пограничников "Гарт" нанесли удары дронами по позициям российских захватчиков под Волчанском. Попасть удалось укрытие вражеского личного состава и другие объекты.

Об этом сообщается на странице подразделения "Гарт" в четверг, 10 октября.

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Бойцы "Гарту" нанесли очередные огневые поражения по позициям российских захватчиков на Волчанском направлении.

"Воздушные снайперы из подразделения "Фурия" совершили сбросы на места укрытия личного состава противника, а также ударили по ним дронами-камикадзе", — говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что в результате нанесенных ударов все вражеские цели были поражены.

Напомним, недавно украинские пограничники отразили одну из самых массированных атак российских оккупантов в Харьковской области. Они уничтожили или повредили 50 единиц бронированной техники окупантов.

Также в Третьей штурмовой бригаде подтвердили информацию о проведении успешных штурмовых действий в Харьковской области. Воинам удалось отбить позиции и украинских защитников из плена.