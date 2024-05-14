Наступ Росії — Буданов розповів про ситуацію на Харківщині

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: УП

Станом на вечір 13 травня ситуація на Харківщині стабілізувалася. Сили оборони розпочали операцію витіснення противника за межі держкордону.

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини" у вівторок, 14 травня.

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Буданов наголосив на тому, що у Харківській області наразі триває активна фаза російської прикордонної операції. Та потрібно пам'ятати, що ситуація залишається напруженою і дуже швидко змінюється.

"Сказати, що окупанти мають значний успіх – точно неправда.Станом на вчорашній вечір, на мій погляд, намітилась стрімка тенденція до стабілізації ситуації. Тобто противник вже заблокований по тих рубежах, на які він зміг зайти. І триває операція Сил оборони України по подальшій стабілізації та початку витіснення противника за межі нашої держави", — зазначив головний воєнний розвідник.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Росія ставить перед собою ціль швидко створити "буферну зону" вздовж кордону з Україною, а не просування вглибину території. За минулу добу 13 травня російські військові продовжували тактичні наступи на північ і північний схід від міста Харкова.

За прогнозами Буданова, атака росіян на Харківську область триватиме ще три-чотири дні, після чого окупанти атакуватимуть Сумську область.