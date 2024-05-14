Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Буданов прокоментував ситуацію на Харківщині — чи є успіхи у противника arrow

Буданов прокоментував ситуацію на Харківщині — чи є успіхи у противника

14 травня 2024 16:39
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Наступ Росії — Буданов розповів про ситуацію на Харківщині
Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: УП
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Станом на вечір 13 травня ситуація на Харківщині стабілізувалася. Сили оборони розпочали операцію витіснення противника за межі держкордону.

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини" у вівторок, 14 травня.

Читайте також:

Наступ росіян на Харківщині

Буданов наголосив на тому, що у Харківській області наразі триває активна фаза російської прикордонної операції. Та потрібно пам'ятати, що ситуація залишається напруженою і дуже швидко змінюється.

"Сказати, що окупанти мають значний успіх – точно неправда.Станом на вчорашній вечір, на мій погляд, намітилась стрімка тенденція до стабілізації ситуації. Тобто противник вже заблокований по тих рубежах, на які він зміг зайти. І триває операція Сил оборони України по подальшій стабілізації та початку витіснення противника за межі нашої  держави", — зазначив головний воєнний розвідник.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Росія ставить перед собою ціль швидко створити "буферну зону" вздовж кордону з Україною, а не просування вглибину території. За минулу добу 13 травня російські військові продовжували тактичні наступи на північ і північний схід від міста Харкова.

За прогнозами Буданова, атака росіян на Харківську область триватиме ще три-чотири дні, після чого окупанти атакуватимуть Сумську область.

кордон
Харків
росіяни
Харківська область
окупанти
Кирило Буданов
війна в Україні
наступ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників