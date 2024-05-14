Буданов рассказал о ситуации на Харьковщине

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: УП

По состоянию на вечер 13 мая ситуация в Харьковской области стабилизировалась. Силы обороны приступили к операции вытеснения противника за пределы госграницы.

Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сказал в эфире телемарафона "Єдині новини" во вторник, 14 мая.

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Буданов отметил, что в Харьковской области сейчас продолжается активная фаза российской пограничной операции. Но следует помнить, что ситуация остается напряженной и очень быстро меняется.

"Сказать, что окупанты имеют значительный успех — точно неправда. По состоянию на вчерашний вечер, на мой взгляд, наметилась стремительная тенденция к стабилизации ситуации. То есть противник уже заблокирован по тем рубежам, на которые он смог зайти. И продолжается операция Сил обороны Украины по дальнейшей стабилизации и начала вытеснения противника за пределы нашего государства" , — отметил главный военный разведчик.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Россия ставит перед собой цель быстро создать "буферную зону" вдоль границы с Украиной , а не продвижение вглубь территории. За прошедшие сутки 13 мая российские военные продолжали тактические наступления на север и северо-восток от города Харькова.

По прогнозам Буданова, атака россиян на Харьковскую область продлится еще три-четыре дня , после чего оккупанты будут атаковать Сумскую область.