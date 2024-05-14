Наслідки обстрілів Харківщини. Фото архівне: Олег Синєгубов

У Вовчанській громаді на Харківщині через бойові дії загинули двоє людей у вівторок, 14 травня. Це 80-річна жінка та 83-річний чоловік.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Внаслідок бойових дій 14 травня у Вовчанській громаді Чугуївського району загинули двоє місцевих жителів", — написав Синєгубов, говорячи про загибель цивільних.

Зазначається, що у Вовчанську через бойові дії відбулося загоряння приватного будинку, де загинула 80-річна жінка. У селі Гатище смертельне осколкове поранення отримав 83-річний чоловік.

"Окупанти продовжують застосовувати проти цивільних всі види озброєння", — написав Синєгубов.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, за минулу добу під ударом ворога були понад 30 населених пунктів регіону, є загиблі та поранені. Крім того, через наступальні російські дії з прифронтових районів Харківщини триває евакуація людей.

Того ж дня російські військові продовжували тактичні наступи на північ і північний схід від міста Харкова. За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Росія ставить перед собою ціль швидко створити "буферну зону" вздовж кордону з Україною, а не просування вглиб території.