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На Харківщині через бойові дії загинули двоє людей

14 травня 2024 13:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Харківщині через бойові дії загинули двоє людей
Наслідки обстрілів Харківщини. Фото архівне: Олег Синєгубов
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Вовчанській громаді на Харківщині через бойові дії загинули двоє людей у вівторок, 14 травня. Це 80-річна жінка та 83-річний чоловік.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

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"Внаслідок бойових дій 14 травня у Вовчанській громаді Чугуївського району загинули двоє місцевих жителів", — написав Синєгубов, говорячи про загибель цивільних. 

Зазначається, що у Вовчанську через бойові дії відбулося загоряння приватного будинку, де загинула 80-річна жінка. У селі Гатище смертельне осколкове поранення отримав 83-річний чоловік. 

"Окупанти продовжують застосовувати проти цивільних всі види озброєння", — написав Синєгубов. 

Бойові дії на Харківщині
Допис Синєгубова. Фото: скриншот

 

Нагадаємо, за минулу добу під ударом ворога були понад 30 населених пунктів регіону, є загиблі та поранені. Крім того, через наступальні російські дії з прифронтових районів  Харківщини триває евакуація людей.

Того ж дня російські військові продовжували тактичні наступи на північ і північний схід від міста Харкова. За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Росія ставить перед собою ціль швидко створити "буферну зону" вздовж кордону з Україною, а не просування вглиб території. 

війна
Харків
українці
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