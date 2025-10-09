Харків готується до найважчої зими: Терехов розповів, як місто зміцнює енергосистему

Мер Харкова Ігор Терехов. фото: Новини.LIVE

Харків переживає постійні обстріли, але продовжує відновлювати інфраструктуру та готуватися до найскладнішої зими з початку війни. Місто будує автономну систему енергозабезпечення, щоб захиститися від наслідків атак на ТЕЦ і підстанції.

Про це розповів Мер Харкова Ігор Терехов під час спілкування з журналістами, передає "РБК-Україна".

Терехов розповів про підготовку Харкова до холодів

Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що через масовані атаки росіян по енергетичній інфраструктурі ця зима стане найважчою для міста від початку повномасштабної війни. Харків уже кілька тижнів працює в режимі підвищеної готовності. Через регулярні ракетні удари та дрони-камікадзе енергетики й комунальні служби працюють цілодобово, відновлюючи пошкоджені об’єкти буквально за години після влучань. За словами Терехова, за останній час ворог знищив три трансформаторні підстанції, які забезпечували електрикою великі райони міста.

"Ми щодня і щоночі ремонтуємо все, що пошкоджено, буквально в режимі цілодобової готовності. Енергетики "Обленерго" та комунальні служби працюють як одна команда — без вихідних, без перепочинку. Саме завдяки їхній злагодженій роботі місто продовжує жити", — наголосив мер.

Він зазначив, що головний акцент — на посиленні стійкості критичної інфраструктури. У місті вже встановлюють сучасні газові генератори, когенераційні установки, дизельні блоки та модульні котельні в різних районах, щоб забезпечити резервне тепло.

Створення "Енергетичного острова"

Одним із ключових проєктів підготовки до зими стала ініціатива "Енергетичний острів". Це система децентралізованого енергозабезпечення, яка дозволить Харкову виробляти власну енергію незалежно від основних магістралей. За словами Терехова, це стане гарантією того, що навіть у випадку повного блекауту місто не залишиться без світла і тепла.

Проєкт передбачає будівництво автономних енергетичних вузлів у кожному районі. Вони матимуть власні мінікотельні, генератори, запаси палива та системи автоматичного переключення живлення. Такий підхід дозволить підтримувати роботу лікарень, шкіл, водоканалів і теплопунктів навіть у разі тривалих атак.

Підземні школи, комунальні резерви і міжнародна допомога

Паралельно з енергетичними проєктами Харків продовжує розвиток підземних шкіл, де діти можуть навчатися в умовах безпеки навіть під час обстрілів. Такі об’єкти оснащені автономними системами вентиляції, освітлення, опалення та зв’язку. Місто створює резерв матеріалів і техніки для оперативного ремонту мереж. У спеціальних складах накопичено понад 200 кілометрів тимчасових труб, десятки насосів і запасних частин для тепломереж.

Мер також подякував міжнародним партнерам, які допомагають місту обладнанням, технікою та коштами.

Нагадаємо, що мер Харкова Ігор Терехов 6 жовтня повідомив про одні з найпотужніших російських ударів по енергетичній інфраструктурі міста.

Раніше ми також інформували, що пізно ввечері 6 жовтня російські війська масовано атакували Харків дронами, у місті пролунало близько двох десятків вибухів, після чого спалахнули пожежі.