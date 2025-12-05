Відео
Україна
Головна Харків Будівництво підземного дитсадочка коштує 250 млн грн — Терехов

Будівництво підземного дитсадочка коштує 250 млн грн — Терехов

Дата публікації: 5 грудня 2025 14:33
Ігор Терехов повідомив про те, скільки коштує будівництво підземного дитсадочка
Ігор Терехов. Фото: кадр із відео

Мер Харкова Ігор Терехов вказав на те, що будівництво підземних дитячих садків виявилося суттєво дорожчим у порівнянні зі школами. Причина полягає у значно більших вимогах до таких закладів, адже діти перебувають там весь день.

Про це Терехов повідомив в інтервʼю для Новини.LIVE.

Проблеми будівництва підземних дитячих садків

Міський голова наголосив, що місцеві чиновники готують проєктно-кошторисну документацію для проекту впровадження підземних дитячих садків. Терехов  розповів, що їхнє будівництво виявилося значно складнішим та дорожчим за підземні школи. Тому готових рішень для розміщення таких закладів під землею не має.

"Якщо школу можна побудувати за 110 мільйонів зараз — то дитячий садочок, розрахований на 120 діточок, буде коштувати 250 мільйонів гривень", — зазначив мер Харкова.

Така вартість будівництва підземних дитячих садків обумовлена значно суворішими вимогами. Діти знаходяться у там весь день, тому у цьому закладі потрібні окремі зони відпочинку та харчовий блок. Це повинні бути безпечні приміщення із повним циклом догляду.

Окрім того, Терехов повідомив про те, що у харківських школах навчаються 100 тисяч дітей-містян та 29 тисяч дітей-переселенців.

Нагадаємо, що Терехов повідомив: прифронтові громади вимагають залишити для них 64% ПДФО — це критично важливо для фінансової стійкості цих громад.

Раніше ми також інформували, що Терехов розповів про остійний тиск, в умовах якого працює бізнес у прифронтових регіонах.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
