Игорь Терехов сообщил о том, сколько стоит строительство подземного детсада

Мэр Харькова Игорь Терехов указал на то, что строительство подземных детских садов оказалось существенно дороже по сравнению со школами. Причина заключается в значительно больших требованиях к таким заведениям, ведь дети находятся там весь день.

Об этом Терехов сообщил в интервью для Новини.LIVE.

Проблемы строительства подземных детских садов

Городской голова отметил, что местные чиновники готовят проектно-сметную документацию для проекта внедрения подземных детских садов. Терехов рассказал, что их строительство оказалось значительно сложнее и дороже подземных школ. Поэтому готовых решений для размещения таких заведений под землей нет.

"Если школу можно построить за 110 миллионов сейчас — то детский сад, рассчитанный на 120 детишек, будет стоить 250 миллионов гривен", — отметил мэр Харькова.

Такая стоимость строительства подземных детских садов обусловлена значительно более строгими требованиями. Дети находятся там весь день, поэтому в этом заведении нужны отдельные зоны отдыха и пищевой блок. Это должны быть безопасные помещения с полным циклом ухода.

Кроме того, Терехов сообщил о том, что в харьковских школах учатся 100 тысяч детей-горожан и 29 тысяч детей-переселенцев.

