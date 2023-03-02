У Харкові судитимуть колоборанта з Балаклії

Під час окупації м. Балаклія місцевий мешканець перейшов на бік ворога та став співпрацювати з представниками зс рф

49-річний мешканець Балакалії Харківської області під час окупації міста добровільно очолив створену ворогом так звану "поліцію". Чоловіку загрожує від 12 до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє в своєму Telegram-каналі Харківська обласна прокуратура.

Матеріали слідства

За даними слідства, під час окупації м. Балаклія місцевий мешканець перейшов на бік ворога та став співпрацювати з представниками зс рф. На початку червня минулого року чоловік обійняв посаду так званого "исполняющего обязанности начальника Балаклейского отдела полиции Изюмского района Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области".

До повноважень "очільника" псевдоправоохоронного органу входили прийом на роботу нових співробітників, затвердження внутрішніх документів, організація службової діяльності та матеріально-технічного забезпечення підлеглих. Крім того, обвинувачений брав участь у нарадах, які проводили представники окупаційних органів влади.

У подальшому окупанти призначили чоловіка на посаду так званого "исполняющего обязанности начальника Балаклейского территориального управления Изюмской ВГА Харьковской области". Він організовував роботу управління, формував кадровий резерв і забезпечував виконання планів робіт.

Затримання колоборанта

Після того як ЗСУ почати контрнаступ на Харківщині, колаборант намагався втекти до ЛНР, проте у м. Куп’янськ його затримали співробітники ДБР.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Справу стосовно нього розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування проводили слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, що Харківською обласною прокуратурою заочно повідомлено про підозру дев’яти російським військовослужбовцям. За даними слідства, під час окупації с. Циркуни Харківського району дев‘ять військовослужбовців країни-агресора обікрали один з приватних будинків.

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