"Строил карьеру" при оккупантах. В Харькове будут судить коллаборанта из Балаклеи
49-летний житель Балакалии Харьковской области во время оккупации города добровольно возглавил созданную врагом так называемую "полицию". Мужчине грозит от 12 до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Об этом сообщает в своем Telegram-канале Харьковская областная прокуратура.
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Материалы следствия
По данным следствия, во время оккупации г. Балаклея местный житель перешел на сторону врага и стал сотрудничать с представителями России. В начале июня прошлого года мужчина вступил в должность так называемого "исполняющего обязанности начальника Балаклейского отдела полиции Изюмского района Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области".
В полномочия "руководителя" псевдоправоохранительного органа входили прием на работу новых сотрудников, утверждение внутренних документов, организация служебной деятельности и материально-технического обеспечения подчиненных. Кроме того, обвиняемый принимал участие в совещаниях, проводимых представителями оккупационных органов власти.
В дальнейшем оккупанты назначили мужчину на должность так называемого "исполняющего обязанности начальника Балаклейского территориального управления Изюмской ВГА Харьковской области". Он организовывал работу управления, формировал кадровый резерв и обеспечивал выполнение планов работ.
Задержание коллаборанта
После того, как ВСУ начать контрнаступление в Харьковской области, коллаборант пытался бежать в ЛНР, однако в г. Купянск его задержали сотрудники ДБР.
В настоящее время мужчина находится под стражей. Дело в его отношении будут рассматривать в Киевском районном суде г. Харькова.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двенадцати до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без такового.
Досудебное расследование проводили следователи Управления СБУ в Харьковской области.
Напомним, что Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении девяти российским военнослужащим . По данным следствия, во время оккупации с. Циркуны Харьковского района девять военнослужащих страны-агрессора обокрали один из частных домов.
Также мы писали, что в Харькове разоблачили фармацевта , которая незаконно продавала наркосодержащие лекарственные средства. Подозреваемая не просто отпускала лекарства без рецепта, чтобы скрыть преступную деятельность, она подделывала формы бланков.