Залишили «селфі на згадку» на вкрадених гаджетах: дев‘ятьом російським військовим-мародерам повідомлено про підозру
Харківською обласною прокуратурою заочно повідомлено про підозру дев’яти російським військовослужбовцям за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє у Telegram-каналі Харківська обласна прокуратура
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Матеріали слідства
За даними слідства, під час окупації с. Циркуни Харківського району дев‘ять віськовослужбовців країни-агресора обікрали один з приватних будинків.
Солдати проникли на територію домоволодіння, перед цим зламавши металеві ворота ломом та кувалдою.
З будинку окупанти викрали ноутбуки, планшети, ігрову приставку, телевізор, пральну машинку, смарт-годинник, мобільні телефони, велосипеди та автомобіль. Загальна вартість вкраденого сягає більше 1 мільйон гривень.
На викрадені телефони та планшети російські військові влаштували собі "фотосесії" на подвір’ї та у кімнатах будинку.
Нагадаємо, що на Харківщині суд виніс вирок чоловікові за напад на жінку.
Також ми писали, що у Харкові викрили фармацевта, яка незаконно продавала нарковмісні лікарські засоби і підробляла рецепти.