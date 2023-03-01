Дев‘ятьом російським військовим-мародерам повідомлено про підозру

Слідчі встановили особистості окупантів-мародерів, які були в Циркунах

Харківською обласною прокуратурою заочно повідомлено про підозру дев’яти російським військовослужбовцям за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє у Telegram-каналі Харківська обласна прокуратура

Матеріали слідства

За даними слідства, під час окупації с. Циркуни Харківського району дев‘ять віськовослужбовців країни-агресора обікрали один з приватних будинків.

Солдати проникли на територію домоволодіння, перед цим зламавши металеві ворота ломом та кувалдою.

З будинку окупанти викрали ноутбуки, планшети, ігрову приставку, телевізор, пральну машинку, смарт-годинник, мобільні телефони, велосипеди та автомобіль. Загальна вартість вкраденого сягає більше 1 мільйон гривень.

На викрадені телефони та планшети російські військові влаштували собі "фотосесії" на подвір’ї та у кімнатах будинку.



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