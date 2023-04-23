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Було влучання: наслідки обстрілу Харківщини

23 квітня 2023 04:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Було влучання: наслідки обстрілу Харківщини
Наслідки влучання ракети РФ у село Котляри під Харковом. 23 квітня 2023 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

22 квітня російські війська обстріляли Харківщину ракетами С-300. Одна з них влучила в гараж у селі Котляри Харківського району.

Про це повідомляє Суспільне Харків.

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За словами речника рятувальників Харківщини Євгена Василенка, щонайменше чотири будинки пошкоджені вибуховою хвилею. Також пошкоджень зазнали три автівки. 

За його словами, поранених чи загиблих внаслідок ударів РФ по Харкову та передмістю немає.

Нагадаємо, у Харкові працівники поліції затримали чоловіка, який запустив салют під час повітряної тривоги. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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