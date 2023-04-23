Были попадания: последствия обстрела Харьковской области

Последствия попадания ракеты РФ в деревню Котляры под Харьковом. 23 апреля 2023 года. Фото: Вячеслав Мавричев/Суспільне Харків

22 апреля российские войска обстреляли Харьковскую область ракетами С-300. Одна из них попала в гараж в селе Котляры Харьковского района.

Об этом сообщает Суспільне Харків.

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По словам спикера спасателей Харьковской области Евгения Василенко, по меньшей мере четыре дома повреждены взрывной волной. Также повреждения получили три автомобиля.

По его словам, раненых или погибших в результате ударов РФ по Харькову и области нет.

Напомним, в Харькове сотрудники полиции задержали мужчину, запустившего салют во время воздушной тревоги. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.