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Были попадания: последствия обстрела Харьковской области

23 апреля 2023 04:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Были попадания: последствия обстрела Харьковской области
Последствия попадания ракеты РФ в деревню Котляры под Харьковом. 23 апреля 2023 года. Фото: Вячеслав Мавричев/Суспільне Харків
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

22 апреля российские войска обстреляли Харьковскую область ракетами С-300. Одна из них попала в гараж в селе Котляры Харьковского района.

Об этом сообщает Суспільне Харків.

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По словам спикера спасателей Харьковской области Евгения Василенко, по меньшей мере четыре дома повреждены взрывной волной. Также повреждения получили три автомобиля.

По его словам, раненых или погибших в результате ударов РФ по Харькову и области нет.

Напомним, в Харькове сотрудники полиции задержали мужчину, запустившего салют во время воздушной тревоги. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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