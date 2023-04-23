Были попадания: последствия обстрела Харьковской области
22 апреля российские войска обстреляли Харьковскую область ракетами С-300. Одна из них попала в гараж в селе Котляры Харьковского района.
Об этом сообщает Суспільне Харків.
По словам спикера спасателей Харьковской области Евгения Василенко, по меньшей мере четыре дома повреждены взрывной волной. Также повреждения получили три автомобиля.
По его словам, раненых или погибших в результате ударов РФ по Харькову и области нет.
Напомним, в Харькове сотрудники полиции задержали мужчину, запустившего салют во время воздушной тревоги. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.