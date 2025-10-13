Атака РФ на Харків 13 жовтня - є постраждалі

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

Сьогодні ввечері, 13 жовтня, російські окупанти завдали удару по Харкову. Внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі серед цивільного населення.

Про це інформує міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Обстріл Харкова 13 жовтня — є постраждалі

Сьогодні пізно ввечері російські загарбники керованими авіаційними бомбами атакували Харків.

Внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі серед цивільних жителів — станом на 22:22 відомо про щонайменше чотирьох поранених.

Також зафіксовано пошкодження автоемалей.

"На дану хвилину відомо про двох постраждалих. Пошкоджено щонайменше 12 приватних авто. Вже четверо постраждалих", — написав Терехов.

Скриншот повідомлень Терехова/Telegram

Нагадаємо, що сьогодні ввечері у Харкові під час повітряної тривоги лунали потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Харків керованими авіаційними бомбами.