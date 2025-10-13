Атака РФ на Харків 13 жовтня - є постраждалі

Удар Росії по Харкову — є постраждалі, пошкоджено медзаклад
Сьогодні ввечері, 13 жовтня, російські окупанти завдали удару по Харкову. Внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі серед цивільного населення.
Про це інформує міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Обстріл Харкова 13 жовтня — є постраждалі
Сьогодні пізно ввечері російські загарбники керованими авіаційними бомбами атакували Харків.
Внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі серед цивільних жителів — станом на 22:22 відомо про щонайменше чотирьох поранених.
Також зафіксовано пошкодження автоемалей.
"На дану хвилину відомо про двох постраждалих. Пошкоджено щонайменше 12 приватних авто. Вже четверо постраждалих", — написав Терехов.
Нагадаємо, що сьогодні ввечері у Харкові під час повітряної тривоги лунали потужні вибухи.
Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Харків керованими авіаційними бомбами.
Читайте Новини.LIVE!