Головна Харків Удар Росії по Харкову — є постраждалі, пошкоджено медзаклад

Удар Росії по Харкову — є постраждалі, пошкоджено медзаклад

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 22:22
Атака РФ на Харків 13 жовтня - є постраждалі
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

Сьогодні ввечері, 13 жовтня, російські окупанти завдали удару по Харкову. Внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі серед цивільного населення.

Про це інформує міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram. 

Читайте також:

Обстріл Харкова 13 жовтня — є постраждалі

Сьогодні пізно ввечері російські загарбники керованими авіаційними бомбами атакували Харків.

Внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі серед цивільних жителів — станом на 22:22 відомо про щонайменше чотирьох поранених.

Також зафіксовано пошкодження автоемалей.

"На дану хвилину відомо про двох постраждалих. Пошкоджено щонайменше 12 приватних авто. Вже четверо постраждалих", — написав Терехов.

Удар РФ по Харкову
Скриншот повідомлень Терехова/Telegram

Нагадаємо, що сьогодні ввечері у Харкові під час повітряної тривоги лунали потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Харків керованими авіаційними бомбами.

Харків обстріли війна в Україні Росія атака постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
