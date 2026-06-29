Частина Харкова залишиться без газу: адреси відключень

Фахівці ремонтують мережі. Фото ілюстративне: Харківська міська філія "Газмережі"

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

У Холодногірському районі Харкова 30 червня тимчасово припинять подачу газу. Причиною стануть планові роботи на газових мережах. Обмеження торкнуться мешканців двох вулиць. Газ обіцяють повернути після завершення робіт і перевірки мереж.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".

Адреси відключень

30 червня без газопостачання тимчасово залишаться мешканці будинків за такими адресами:

вул. Полтавський Шлях — 190, 190/2, 190/3, 190/4, 190/5, 190/6, 190/9;

вул. Олександра Лавренка — 2, 2/1, 3, 3-А, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13.

Коли повернуть газ

Мешканців просять заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами та дотримуватися правил безпеки. Після завершення робіт фахівці відновлять газопостачання. Для цього їм необхідно потрапити до всіх помешкань, щоб перевірити внутрішньобудинкову систему газопостачання.

Скільки коштує газ у Харкові

Наразі тариф на природний газ для побутових споживачів у Харкові залишається незмінним і становить 7,96 грн за кубометр. Окремо мешканці сплачують за послугу розподілу газу. Для абонентів Харківської міської філії "Газмережі" тариф на доставку становить 0,516 грн за кубометр.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська в ніч проти 28 червня завдали удару керованою авіабомбою по Ізюмській громаді Харківської області. Внаслідок атаки пошкоджено будинки, високовольтну лінію електропередач та знищено частину посівів кукурудзи.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська протягом двох днів завдали масованих ударів по виробничих об'єктах Групи Нафтогаз на Харківщині та Полтавщині. Під час однієї з атак був пошкоджений вахтовий автобус, який перевозив працівників підприємства.