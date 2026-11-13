Електрик ремонтує електромережу. Фото: УНІАН

На Харківщині протягом усієї доби 13 листопада, у п'ятницю, будуть діяти графіки погодинних відключень електропостачання. Такі обмеження спричиненні російськими обстрілами на українську енергосистему.

Про це повідомили у "Харківобленерго", передає Новини.LIVE.

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Як вимикатимуть світло на Харківщині 13 листопада

Наразі спостерігається складна ситуація в Об’єднаній енергосистемі України, через російський терор критичної інфраструктури. Графіки погодинних відключень (ГПВ) діятимуть з 00:00 до 24:00. Електроенергію вимикатимуть відповідно до черг і підчерг за таким розкладом:

1.1 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00

2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 20:30-24:00

2.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 20:30-24:00

3.1 03:00-06:30; 13:30-17:00; 22:00-24:00

3.2 03:00-06:30; 10:00-17:00

4.1 03:00-06:30; 13:30-17:00; 20:30-22:00

4.2 03:00-06:30; 13:30-17:00; 20:30-22:00

5.1 06:30-10:00; 15:00-20:30

5.2 06:30-10:00; 13:30-20:30

6.1 06:00-10:00; 15:00-20:30

6.2 06:30-10:00; 15:00-20:30

"Харківобленерго" також повідомили, що для промисловості та бізнесу будуть діяти графіки обмеження потужності з 00:00 до 24:00. Окремо вони закликали слідкувати за інформацію на офіційних джерелах.

Допис "Харківобленерго". Скриншот: Telegram

Новини Харкова

Ми писали, що речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов розповів в ефірі День.LIVE, що на деяких ділянках фронту в Харківській області активність противника послабилася. Водночас армія РФ може поновити спроби штурмувати територію, зокрема на Куп’янському напрямку українські військові очікують збільшення інтенсивності бойових дій від російського війська.

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