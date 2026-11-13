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Головна Харків Через атаки РФ на Харківщині сьогодні діятимуть графіки відключень

Через атаки РФ на Харківщині сьогодні діятимуть графіки відключень

Ua ru
13 листопада 2026 08:12
Через удари РФ на Харківщині 13 листопада діятимуть графіки відключень УНІАН
Електрик ремонтує електромережу. Фото: УНІАН

На Харківщині протягом усієї доби 13 листопада, у п'ятницю, будуть діяти графіки погодинних відключень електропостачання. Такі обмеження спричиненні російськими обстрілами на українську енергосистему.

Про це повідомили у "Харківобленерго", передає Новини.LIVE.

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Як вимикатимуть світло на Харківщині 13 листопада

Наразі спостерігається складна ситуація в Об’єднаній енергосистемі України, через російський терор критичної інфраструктури. Графіки погодинних відключень (ГПВ) діятимуть з 00:00 до 24:00. Електроенергію вимикатимуть відповідно до черг і підчерг за таким розкладом:

  • 1.1 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00
  • 1.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00
  • 2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 20:30-24:00
  • 2.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 20:30-24:00
  • 3.1 03:00-06:30; 13:30-17:00; 22:00-24:00
  • 3.2 03:00-06:30; 10:00-17:00
  • 4.1 03:00-06:30; 13:30-17:00; 20:30-22:00
  • 4.2 03:00-06:30; 13:30-17:00; 20:30-22:00
  • 5.1 06:30-10:00; 15:00-20:30
  • 5.2 06:30-10:00; 13:30-20:30
  • 6.1 06:00-10:00; 15:00-20:30
  • 6.2 06:30-10:00; 15:00-20:30

"Харківобленерго" також повідомили, що для промисловості та бізнесу будуть діяти графіки обмеження потужності з 00:00 до 24:00. Окремо вони закликали слідкувати за інформацію на офіційних джерелах.

Через атаки РФ на Харківщині сьогодні діятимуть графіки відключень - фото 1
Допис "Харківобленерго". Скриншот: Telegram

Новини Харкова

Ми писали, що речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов розповів в ефірі День.LIVE, що на деяких ділянках фронту в Харківській області активність противника послабилася. Водночас армія РФ може поновити спроби штурмувати територію, зокрема на Куп’янському напрямку українські військові очікують збільшення інтенсивності бойових дій від російського війська.

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Новини.LIVE інформували, що Асоціація прифронтових міст та громад (АПМГ) на чолі з мером Харкова Ігорем Тереховим підготувала ініціативу, згідно з якою фахівці, які продовжують працювати в прифронтових громадах, мають отримувати спеціальні соціальні гарантії від держави. Йдеться, зокрема, про зарахування двох років страхового стажу за кожен рік роботи на таких територіях.

Харків електроенергія Харківська область відключення світла графіки відключень світла
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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