Электрик ремонтирует электропередачи. Фото: УНИАН

В Харьковской области в течение всего суток 13 ноября, в пятницу, будут действовать графики почасовых отключений электроснабжения. Такие ограничения вызваны российскими обстрелами украинской энергосистемы.

Об этом сообщили в "Харьковоблэнерго", передает Новини.LIVE.

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Как будут отключать свет в Харьковской области 13 ноября

В настоящее время в Объединенной энергосистеме Украины наблюдается сложная ситуация из-за российского террора против критически важной инфраструктуры. Графики почасовых отключений (ГПО) будут действовать с 00:00 до 24:00. Электроэнергию будут отключать в соответствии с очередями и подочередями по следующему расписанию:

1.1 00:00–03:00; 10:00–13:30; 17:00–24:00

1.2 00:00–03:00; 10:00–13:30; 17:00–24:00

2.1 00:00–03:00; 06:30–13:30; 20:30–24:00

2.2 00:00–03:00; 10:00–13:30; 20:30–24:00

3.1 03:00–06:30; 13:30–17:00; 22:00–24:00

3.2 03:00–06:30; 10:00–17:00

4.1 03:00–06:30; 13:30–17:00; 20:30–22:00

4.2 03:00–06:30; 13:30–17:00; 20:30–22:00

5.1 06:30–10:00; 15:00–20:30

5.2 06:30–10:00; 13:30–20:30

6.1 06:00–10:00; 15:00–20:30

6.2 06:30–10:00; 15:00–20:30

"Харьковоблэнерго" также сообщило, что для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности с 00:00 до 24:00. Отдельно они призвали следить за информацией в официальных источниках.

Сообщение «Харьковоблэнерго». Скриншот: Telegram

Новости Харькова

Мы писали, что пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире День.LIVE, что на некоторых участках фронта в Харьковской области активность противника ослабла. В то же время армия РФ может возобновить попытки штурмовать территорию, в частности на Купянском направлении украинские военные ожидают усиления боевых действий со стороны российских войск.

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