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Главная Харьков Из-за атак РФ в Харьковской области сегодня будут действовать графики отключений

Из-за атак РФ в Харьковской области сегодня будут действовать графики отключений

Ua ru
13 ноября 2026 08:12
Из-за ударов РФ в Харьковской области 13 ноября будут действовать графики отключений УНИАН
Электрик ремонтирует электропередачи. Фото: УНИАН

В Харьковской области в течение всего суток 13 ноября, в пятницу, будут действовать графики почасовых отключений электроснабжения. Такие ограничения вызваны российскими обстрелами украинской энергосистемы.

Об этом сообщили в "Харьковоблэнерго", передает Новини.LIVE.

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Как будут отключать свет в Харьковской области 13 ноября

В настоящее время в Объединенной энергосистеме Украины наблюдается сложная ситуация из-за российского террора против критически важной инфраструктуры. Графики почасовых отключений (ГПО) будут действовать с 00:00 до 24:00. Электроэнергию будут отключать в соответствии с очередями и подочередями по следующему расписанию:

  • 1.1 00:00–03:00; 10:00–13:30; 17:00–24:00
  • 1.2 00:00–03:00; 10:00–13:30; 17:00–24:00
  • 2.1 00:00–03:00; 06:30–13:30; 20:30–24:00
  • 2.2 00:00–03:00; 10:00–13:30; 20:30–24:00
  • 3.1 03:00–06:30; 13:30–17:00; 22:00–24:00
  • 3.2 03:00–06:30; 10:00–17:00
  • 4.1 03:00–06:30; 13:30–17:00; 20:30–22:00
  • 4.2 03:00–06:30; 13:30–17:00; 20:30–22:00
  • 5.1 06:30–10:00; 15:00–20:30
  • 5.2 06:30–10:00; 13:30–20:30
  • 6.1 06:00–10:00; 15:00–20:30
  • 6.2 06:30–10:00; 15:00–20:30

"Харьковоблэнерго" также сообщило, что для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности с 00:00 до 24:00. Отдельно они призвали следить за информацией в официальных источниках.

Через атаки РФ на Харківщині сьогодні діятимуть графіки відключень - фото 1
Сообщение «Харьковоблэнерго». Скриншот: Telegram

Новости Харькова

Мы писали, что пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире День.LIVE, что на некоторых участках фронта в Харьковской области активность противника ослабла. В то же время армия РФ может возобновить попытки штурмовать территорию, в частности на Купянском направлении украинские военные ожидают усиления боевых действий со стороны российских войск.

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Новини.LIVE сообщали, что Ассоциация прифронтовых городов и громад (АПГГ) во главе с мэром Харькова Игорем Тереховым подготовила инициативу, согласно которой специалисты, продолжающие работать в прифронтовых общинах, должны получать специальные социальные гарантии от государства. Речь идет, в частности, о зачете двух лет страхового стажа за каждый год работы на таких территориях.

Харьков электроэнергия Харьковская область отключения света графики отключений света
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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