Терехов запропонував подвоювати страховий стаж працівникам прифронтових громад

Мер Харкова, очільник АПМГ Ігор Терехов. Фото: АПМГ

Фахівці, які забезпечують роботу прифронтових громад під час повномасштабної війни, можуть отримати особливі соціальні гарантії. Серед пропозицій — зарахування двох років страхового стажу за кожен рік роботи на таких територіях.

Відповідну ініціативу Асоціація прифронтових міст та громад (АПМГ) на чолі з мером Харкова Ігорем Тереховим підготувала разом із народними депутатами, а законопроєкт уже зареєстрували у Верховній Раді, передає Новини.LIVE.

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Терехов закликав посилити соціальний захист працівників прифронтових громад

За словами Терехова, люди, які не припиняють працювати в громадах поблизу лінії фронту, мають отримати окреме визнання на державному рівні. Йдеться про фахівців, чия робота залишається необхідною навіть під час обстрілів та інших небезпек.

"Люди, які продовжують працювати на прифронтових територіях, заслуговують на особливий статус. Це справедливий підхід до тих, хто щодня працює в умовах небезпеки й забезпечує життєдіяльність громад. І в цьому суть нашого законопроєкту", — наголосив очільник Асоціації.

Ініціатива охоплює не одну професійну категорію. На особливі умови можуть розраховувати соціальні працівники, медики, освітяни, енергетики, комунальники та інші спеціалісти, які підтримують роботу важливих служб і допомагають населенню отримувати необхідні послуги.

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Водночас пропозиція АПМГ поширюється не лише на тих, хто залишається працювати у прифронтових громадах зараз. Вона також стосується людей, які виконували там професійні обов'язки від початку повномасштабного вторгнення, зокрема приїжджали у відрядження або працювали вахтовим методом. Навіть якщо згодом вони виїхали з небезпечних територій, їхній попередній досвід роботи пропонують врахувати.

Під час зустрічі Терехов також відзначив внесок соціальних працівників, які продовжують підтримувати людей попри складні умови.

"Я чудово розумію, наскільки важка ваша щоденна робота і наскільки вона відрізняється від роботи колег у тилових регіонах. Хочу подякувати вам за те, що не залишили людей, продовжуєте надавати їм допомогу. Ви даєте людям головне — можливість жити. Без вас багато хто просто не мав би такої можливості", — сказав мер Харкова.

Які соціальні стандарти пропонує змінити АПМГ

Окремий напрям роботи Асоціації — перегляд базових соціальних виплат і показників. Зокрема, організація наполягає на підвищенні мінімальної зарплати до 10 тис. грн, мінімальної пенсії — до 6 тис. грн, а прожиткового мінімуму — до 7,6 тис. грн.

Терехов пояснив необхідність таких змін зростанням вартості повсякденних витрат. За його словами, нинішнього рівня пенсій недостатньо, аби покривати базові потреби, зокрема купувати продукти та ліки.

"Ми пропонуємо підвищити мінімальну заробітну плату щонайменше до 10 тисяч гривень, мінімальну пенсію — до 6 тисяч, а прожитковий мінімум встановити на рівні 7600 гривень. Адже чудово розуміємо, що прожити на пенсію у 3,5 тисячі гривень сьогодні практично неможливо, коли ліки та продукти харчування постійно дорожчають", — зазначив він.

Крім того, Асоціація пропонує переглянути податкове навантаження на товари першої потреби. Зокрема, йдеться про зменшення ставки ПДВ на основні продукти харчування з 20% до 5%, а на медикаменти — з 7% до 5%.

Серед інших пропозицій — збереження аптек та розширення можливостей отримання препаратів у межах державної програми "Доступні ліки".

У АПМГ наголошують, що реалізація цих ініціатив потребує не лише рішень на місцях, а й державної підтримки. Через обмежені фінансові ресурси окремі громади не можуть самостійно забезпечити необхідний рівень соціального захисту, тому відповідні витрати мають передбачати на загальнодержавному рівні.

Асоціація прифронтових міст та громад, до якої входять понад 360 громад і міст із 12 областей України, продовжує просувати свої пропозиції у співпраці з Кабінетом міністрів та Верховною Радою.

Як писали Новини.LIVE, Терехов запропонував створити державну програму підтримки аптек у прифронтових громадах. Для цього Асоціація прифронтових міст та громад та Асоціація фармацевтів України підписали меморандум про співпрацю. Серед пропозицій — зниження ПДВ на ліки із 7% до 5%, а також створення спільної робочої групи для підготовки законодавчих змін і звернень до уряду.

Також Терехов закликав змінити підходи до відбудови українських міст з урахуванням воєнних ризиків. Він вважає, що нові будівлі мають бути автономними, енергоефективними та захищеними від наслідків можливих атак, зокрема передбачати укриття й резервні системи забезпечення водою, теплом та електроенергією. Як приклад такого підходу Терехов навів проєкт відновлення Північної Салтівки, який передбачає житло, дитсадок з укриттям і підземний захисний простір на 2200 людей.