Терехов розповів про плани будівництва шкіл та лікарень під землею

Метрошкола в Харкові. Фото: kharkivosvita.net.ua

У Харкові триває активна робота з облаштування підземних навчальних та медичних закладів. На сьогодні вже п’ять станцій метро пристосовані під "метрошколи", а до 1 вересня планується переобладнати ще одну.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю УНІАН у четвер, 8 серпня.

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Вже збудована підземна школа, яка вміщує 900 учнів і функціонує у дві зміни. Наразі розпочато роботи з облаштування трьох нових підземних навчальних закладів, кожен з яких буде вміщувати 450 учнів у одну зміну.

Терехов підкреслив на важливості цієї ініціативи, зазначивши, що поточні ресурси явно не вистачить для задоволення потреб 60 тисяч учнів міста. Він додав, що необхідно зробити все можливе, щоб діти могли навчатися офлайн. Окрім того, вже розроблена проєктно-кошторисна документація для будівництва підземних операційних, реанімаційних блоків і палат у двох лікарнях.

"Я дуже не хочу, щоб харків'яни жили під землею. Особливо діти наші, це неможливо. Але ми вимушені сьогодні робити все, що від нас залежить, для того, щоб наші діти навчалися в безпечних умовах", — заявив мер Харкова.