Массированный обстрел Харькова 26 июля — из-за атаки пострадали спасатели

Спасатели на месте обстрела в Харькове. Фото: ГСЧС

Россияне в ночь на 26 июля массированно обстреляли Харьков. Били авиабомбами, баллистикой и "шахедами". Сейчас известно о пяти пострадавших.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Почти три часа ночью Харьков находился под атакой врага. Из-за обстрела повреждены жилые многоэтажки, гражданское предприятие, дороги и контактная сеть. Спасатели продолжают ликвидировать пожары.

"Пострадали пять человек. Среди них — трое спасателей. Они получили ранения уже после первого прилета — во время повторного удара. Враг целится по тем, кто спасает и ликвидирует последствия бомбардировок. Это в чистом виде терроризм", — отметил Терехов.

Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Поврежденный дом. Фото: ГСЧС

В ГСЧС подтвердили информацию о пострадавших спасателях. Отметили, что враг нанес повторный удар, как только подразделения начали тушить огонь.

"Предварительно пострадали 5 человек, из которых 3 — сотрудники ГСЧС. Повреждены 3 пожарно-спасательных автомобиля. Несмотря на опасность, пожарные спасли людей из-под обстрелов и переводили их в укрытие. Всего удалось спасти 6 человек, среди них 2 детей", — отмечают в ГСЧС.

Поврежденное авто спасателей. Фото: ГСЧС

Спасатель, пострадавший из-за обстрела. Фото: ГСЧС

Напомним, ранее мы писали о том, что вечером 25 июля в Харькове прогремели мощные взрывы. Оккупанты ударили по Киевскому району города.

Также мы рассказывали о том, что РФ ударила по многоэтажке в Днепре. Из-за атаки оккупантов погибли люди.