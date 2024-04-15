Пожежі у Харківській області поблизу сіл

Через російські обстріли горять ліси — в ДСНС показали вогняні кадри
Після масованих атак Росії на Харківщині почалися лісові пожежі. Вогонь вирував поблизу сіл Курилівка та Подоли Куп’янського району.
Про це у неділю, 14 квітня, повідомили у ДСНС України.
Через обстріли Харківщини зайнялися дві лісові пожежі
Загалом вогонь поширився на площі у понад 5 тисяч квадратних метрів. "Рятувальники ліквідували пожежі та запобігли розповсюдженню полум'я на більшу площу, а також поруч розташовані житлові будівлі", — йдеться у повідомленні ДСНС.
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Пожежники гасять вогонь на Харківщині
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Пожежники гасять вогонь на Харківщині
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Пожежники гасять вогонь на Харківщині
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Пожежники гасять вогонь на Харківщині
Обійшлося без жертв і постраждалих. Нагадаємо, 14 квітня російські війська накрили Куп’янський район Харківської області артилерійським і мінометним вогнем.
Також ми писали, що українські прикордонники продовжують професійно знищувати російських окупантів. Вони показали ефектну роботу по противнику у Харківській області.
Раніше військовий експерт заявив про необхідність примусової евакуації на Харківщині, оскільки частина населених пунктів перебуває у скрутній ситуації.
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