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Через російські обстріли горять ліси — в ДСНС показали вогняні кадри

15 квітня 2024 04:37
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Пожежі у Харківській області поблизу сіл
Пожежник гасить вогонь у лісі на Харківщині. Фото: ДСНС України
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Після масованих атак Росії на Харківщині почалися лісові пожежі. Вогонь вирував поблизу сіл Курилівка та Подоли Куп’янського району.

Про це у неділю, 14 квітня, повідомили у ДСНС України.

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Загалом вогонь поширився на площі у понад 5 тисяч квадратних метрів. "Рятувальники ліквідували пожежі та запобігли розповсюдженню полум'я на більшу площу, а також поруч розташовані житлові будівлі", — йдеться у повідомленні ДСНС.

  • Через російські обстріли горять ліси — в ДСНС показали вогняні кадри - фото 1
    Пожежники гасять вогонь на Харківщині
  • Через російські обстріли горять ліси — в ДСНС показали вогняні кадри - фото 2
    Пожежники гасять вогонь на Харківщині
  • Через російські обстріли горять ліси — в ДСНС показали вогняні кадри - фото 3
    Пожежники гасять вогонь на Харківщині
  • Через російські обстріли горять ліси — в ДСНС показали вогняні кадри - фото 4
    Пожежники гасять вогонь на Харківщині
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Обійшлося без жертв і постраждалих. Нагадаємо, 14 квітня російські війська накрили Куп’янський район Харківської області артилерійським і мінометним вогнем.  

Також ми писали, що українські прикордонники продовжують професійно знищувати російських окупантів. Вони показали ефектну роботу по противнику у Харківській області

Раніше військовий експерт заявив про необхідність примусової евакуації на Харківщині, оскільки частина населених пунктів перебуває у скрутній ситуації.

війна
пожежа
ДСНС
Харківська область
обстріли
рятувальники
квітень

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