Пожежі у Харківській області поблизу сіл

Пожежник гасить вогонь у лісі на Харківщині. Фото: ДСНС України

Після масованих атак Росії на Харківщині почалися лісові пожежі. Вогонь вирував поблизу сіл Курилівка та Подоли Куп’янського району.

Про це у неділю, 14 квітня, повідомили у ДСНС України.

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Загалом вогонь поширився на площі у понад 5 тисяч квадратних метрів. "Рятувальники ліквідували пожежі та запобігли розповсюдженню полум'я на більшу площу, а також поруч розташовані житлові будівлі", — йдеться у повідомленні ДСНС.

Пожежники гасять вогонь на Харківщині

Пожежники гасять вогонь на Харківщині

Пожежники гасять вогонь на Харківщині

Пожежники гасять вогонь на Харківщині 1 / 4

Обійшлося без жертв і постраждалих. Нагадаємо, 14 квітня російські війська накрили Куп’янський район Харківської області артилерійським і мінометним вогнем.

Також ми писали, що українські прикордонники продовжують професійно знищувати російських окупантів. Вони показали ефектну роботу по противнику у Харківській області.

Раніше військовий експерт заявив про необхідність примусової евакуації на Харківщині, оскільки частина населених пунктів перебуває у скрутній ситуації.