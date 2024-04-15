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Из-за российских обстрелов горят леса — в ГСЧС показали огненные кадры

15 апреля 2024 04:37
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Пожары в Харьковской области вблизи деревень
Пожарный тушит огонь в лесу Харьковской области. Фото: ГСЧС Украины
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

После массированных атак России в Харьковской области начались лесные пожары. Огонь бушевал вблизи деревень Куриловка и Подолы Купянского района.

Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщили в ГСЧС Украины.

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В целом огонь распространился на площади более 5 тысяч квадратных метров. "Спасатели ликвидировали пожары и предотвратили распространение пламени на большую площадь, а также на жилые здания, расположенные поблизости", — говорится в сообщении ГСЧС.

  • Из-за российских обстрелов горят леса — в ГСЧС показали огненные кадры - фото 1
    Пожарные тушат огонь на Харьковщине
  • Из-за российских обстрелов горят леса — в ГСЧС показали огненные кадры - фото 2
    Пожарные тушат огонь на Харьковщине
  • Из-за российских обстрелов горят леса — в ГСЧС показали огненные кадры - фото 3
    Пожарные тушат огонь на Харьковщине
  • Из-за российских обстрелов горят леса — в ГСЧС показали огненные кадры - фото 4
    Пожарные тушат огонь на Харьковщине
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Обошлось без жертв и пострадавших. Напомним, 14 апреля российские войска накрыли Купянский район Харьковской области артиллерийским и минометным огнем.

Также мы писали, что украинские пограничники продолжают профессионально уничтожать российских окупантов. Они показали эффектную работу по противнику в Харьковской области.

Ранее военный эксперт заявил о необходимости принудительной эвакуации в Харьковской области, поскольку часть населенных пунктов находится в сложном положении.

война
пожар
ГСЧС
Харьковская область
обстрелы
спасатели
апрель

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