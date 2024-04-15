Пожары в Харьковской области вблизи деревень

Пожарный тушит огонь в лесу Харьковской области. Фото: ГСЧС Украины

После массированных атак России в Харьковской области начались лесные пожары. Огонь бушевал вблизи деревень Куриловка и Подолы Купянского района.

Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщили в ГСЧС Украины.

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В целом огонь распространился на площади более 5 тысяч квадратных метров. "Спасатели ликвидировали пожары и предотвратили распространение пламени на большую площадь, а также на жилые здания, расположенные поблизости", — говорится в сообщении ГСЧС.

Пожарные тушат огонь на Харьковщине

Пожарные тушат огонь на Харьковщине

Пожарные тушат огонь на Харьковщине

Пожарные тушат огонь на Харьковщине 1/4 ​ 4

Обошлось без жертв и пострадавших. Напомним, 14 апреля российские войска накрыли Купянский район Харьковской области артиллерийским и минометным огнем.

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Ранее военный эксперт заявил о необходимости принудительной эвакуации в Харьковской области, поскольку часть населенных пунктов находится в сложном положении.