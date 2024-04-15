Пожары в Харьковской области вблизи деревень

Из-за российских обстрелов горят леса — в ГСЧС показали огненные кадры
После массированных атак России в Харьковской области начались лесные пожары. Огонь бушевал вблизи деревень Куриловка и Подолы Купянского района.
Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщили в ГСЧС Украины.
Из-за обстрелов Харьковщины загорелись два участка леса
В целом огонь распространился на площади более 5 тысяч квадратных метров. "Спасатели ликвидировали пожары и предотвратили распространение пламени на большую площадь, а также на жилые здания, расположенные поблизости", — говорится в сообщении ГСЧС.
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Пожарные тушат огонь на Харьковщине
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Пожарные тушат огонь на Харьковщине
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Пожарные тушат огонь на Харьковщине
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Пожарные тушат огонь на Харьковщине
Обошлось без жертв и пострадавших. Напомним, 14 апреля российские войска накрыли Купянский район Харьковской области артиллерийским и минометным огнем.
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Ранее военный эксперт заявил о необходимости принудительной эвакуации в Харьковской области, поскольку часть населенных пунктов находится в сложном положении.
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