Число постраждалих внаслідок ракетного удару по Харкову зросла

Працівник прокуратури на місці ракетного удару в Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські загарбники 20 березня завдали ракетного удару по Холодногірському району міста Харкова. Пошкоджено приміщення цивільного підприємства, автомобілі. Станом на 10:00 ранку кількість поранених внаслідок цього удару зросла до десяти.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у четвер, 21 березня.

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Удар росіян по Харкову

Станом на 10:00 21 березня зросла кількість поранених внаслідок удару російських загарбників по Харкову. Ракетна атака була здійснена 20 березня о 13:00.

Також наразі відомо про п'ятьох загиблих.

На місці обстрілу перебувають працівники прокуратури, які фіксують факти воєнних злочинів, здійснених росіянами проти мирного населення України.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти вдень, 20 березня, обстріляли Харків. Вони вдарили по одному з районів міста. Під завалами можуть бути люди.

Російська армія вдарила по виробничій будівлі на території одного з підприємств Харкова. Внаслідок атаки окупантів сталася пожежа.