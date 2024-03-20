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У ДСНС показали наслідки обстрілу Харкова

20 березня 2024 15:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ДСНС показали наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російська армія вдарила по виробничій будівлі на території одного з підприємств Харкова у середу, 20 березня. Внаслідок атаки окупантів сталася пожежа.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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"Сьогодні близько 13-ї години внаслідок ворожого удару в виробничу будівлю на території одного з підприємств міста сталося загоряння на площі понад 2 тис. кв. м", — йдеться у повідомленні.

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Рятувальники на місці обстрілу Харкова. Фото: ДСНС

Рятувальники виявили на місці події тіло загиблої особи. До того ж є п'ять постраждалих. У ДСНС зазначили, що під завалами ще можуть бути люди.

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Рятувальники на місці обстрілу Харкова. Фото: ДСНС

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що російські окупанти обстріляли Харків. Вони вдарили по одному з районів міста. 

У результаті обстрілу в місті виникла значна пожежа. Наразі на місці події працюють усі відповідні екстрені служби та волонтери, які намагаються загасити пожежу та надати допомогу постраждалим.

Додамо, начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив про трьох загиблих, але кількість жертв та постраждалих може бути набагато більшою. Також відомо про п'ятьох постраждалих.

війна
Харків
пожежа
ДСНС
обстріли
рятувальники

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